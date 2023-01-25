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鹿港天后宮「行業籤」出爐！這3大行業兔年旺　娛樂業下籤要留意

▲▼彰化鹿港天后宮初四抽出行業年度運勢籤。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港天后宮初四抽出行業年度運勢籤。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化鹿港天后宮大年初四抽出行業籤，主委張偉東表示，今年整體行業運勢中上，算是相當不錯，隨著疫情解封，各行各業都有機會回春；其中運勢最旺的三大行業分別為日用什貨商、工業資訊、工業化學，均抽到上籤，而娛樂業則抽到下籤，需多加留意、保守為宜。

鹿港天后宮今抽出40個行業的年度運勢籤，解籤員施彥丞指出，今有3個行業抽到上籤，分別為日用什貨商、工業資訊、工業化學。日用什貨商抽到的籤詩為「官爵巍巍未可量，君恩隆重世無雙，船頭助汝風帆穩，萬里封侯大吉昌」；工業資訊籤詩為「種得藍田璧一雙，鳳凰相感為翱翔，貴人自有非常遇，代代兒孫保吉昌」；工業化學籤詩則為「天生富貴洵堪誇，畢竟相承積善家，告汝要言無別事，再能培植慶無涯」。3行業籤詩均屬上籤，年度運勢相當旺盛。

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▲▼彰化鹿港天后宮初四抽出行業年度運勢籤。（圖／鹿港天后宮提供）

▲行業年度運勢籤籤詩。（圖／鹿港天后宮提供）

施彥丞說，今年較需要留意的是娛樂業，該業抽得籤詩為「貧窮疾病倍傷神，失脫官非聚一身，求著此籤無一可，閉門靜守渡秋春」，按籤詩所示，抽得此籤者貧窮、疾病纏身，還有官厄，「可以說是求到這支籤，沒有一項好的，現在就安靜好好靜養，靜待秋天來臨，一切才有機會好轉。」

張偉東指出，整體而言，今年各行各業運勢籤都相當不錯，代表已經逐漸走出疫情陰霾，隨著社會逐漸解封，餐飲、民生用品需求都會更加旺盛，經濟也會回春，雖然通貨膨脹、物價上漲，但台灣受到的影響相對全球而言並不嚴重，相信各行各業都能蓄勢待發、在今年有一番成就。

▼解籤員施彥丞。（圖／鹿港天后宮提供）

▲▼彰化鹿港天后宮初四抽出行業年度運勢籤。（圖／鹿港天后宮提供）

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