黃敏惠初二廟宇發紅包　新春旅遊推百大潮店

▲▼ 嘉義市長黃敏惠初二各大廟宇發紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

初二回娘家，嘉義市返鄉探親、遊玩人潮湧現。嘉義市長黃敏惠23日上午前往震安宮、朝天宮、大天宮及文財殿發送限量兔年開運小紅包，祝福市民朋友平安開運一整年，吸引民眾排隊索取沾福氣，現場大排長龍。

市長黃敏惠表示，自大年初一起一連兩天率領市府團隊到嘉義市各大廟宇參拜，祈求風調雨順、國泰民安，市民朋友平安健康。市長也感謝市民朋友共同打拚，嘉義市度過疫情衝擊，不斷寫下新的歷史紀錄。今年恢復發放小紅包，看到大家平安健康，一起闔家歡樂齊過年，真的很感動。新的一年，祝福大家揚眉吐氣，新春愉快！

許多民眾一早就來排隊等候，領了小紅包個個眉開眼笑，期盼在新的一年能諸事好運，黃敏惠親切和前來領取小紅包的民眾拍照、互道新年快樂，還有熱情民眾請市長在小紅包上簽名，現場氣氛熱鬧溫馨。

市府表示，初二回娘家，春節假期最適合來嘉義市小旅行，嘉義市有道地特色美食，復古風的日式建築群與林業鐵路文化、網美打卡必拍的市立美術館與花磚博物館，更有年輕族群喜愛的「100+Select 嘉市潮選店」等，並搭配全市電動公車與YouBike 2.0的優惠活動，打造全齡共享的旅遊城市，邀請大家來「嘉」走春，體驗嘉義市的百種美好。