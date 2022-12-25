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嘉義市長黃敏惠宣誓就職！落實推動十大旗艦計畫　打造台灣新都心

▲▼嘉義市第11屆市長宣誓就職典禮　黃敏惠市長：讓嘉義市成為「台灣新都心」」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市第11屆市長宣誓就職典禮，黃敏惠連任並由文化部長李永得監交。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市第11屆市長宣誓就職典禮，25日上午在文化局音樂廳舉行，由文化部長李永得擔任主持、監誓及監交人，社會各界代表皆到場表達祝賀之意。黃敏惠市長強調，未來將以西區大發展、東區大進步落實推動十大旗艦計畫，把嘉義市邁向「台灣新都心」！

▲▼嘉義市第11屆市長宣誓就職典禮　黃敏惠市長：讓嘉義市成為「台灣新都心」」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠首先感謝李永得，指出嘉義市是歷史悠久的人文城市，文化讓城市變得更偉大，也謝謝在座與會的貴賓，坦言「很緊張」。第3任期經過許多波折，更覺得任重道遠，因為市民有滿滿的期待，每一票都是一份情義，每一份囑託都是最大的責任與使命。感謝這些波折，也感謝所有超級市民的堅持，不懼寒流來襲，出門投下神聖的一票，展現嘉義市民主聖地的風範，共同寫下台灣民主新的一頁。

黃敏惠憶起，去年疫情三級警戒，市府團隊首要工作，就是「安民心」。當時百工百業為疫情所苦，尤其嘉義市約有8成是服務業，經濟衝擊甚大。感謝市議會及多位市議員支持，嘉義市普發所有市民2000元的振興經濟消費現金，這是台灣本島唯一縣市的創舉，不僅紓困顧民生，又能拚經濟、搶商機，市府團隊與市民朋友攜手共度疫情難關。更要感謝醫療團隊持續堅守防疫陣線，以及里長們協助宣導、市民朋友的全力配合等，從口罩到疫苗，從疫情衛教宣導到支持醫療資源，一起守護嘉義市的健康安全。

黃敏惠市長說到，嘉義市這一路走來並不容易，但是在過去4年，市府團隊打下堅實的基礎。從Fighting+1、凝聚前進的力量，到超越、現在幸福ing。我們一步一腳印，共同努力的成果也被全台灣看見，2020年得到幸福城市全國第一、2021、2022年施政滿意度全國第一、2022年五星縣市首長，2021、2022蟬聯「永續城市特優獎」，這些榮耀歸於所有嘉義市民，感謝市民大力相挺。

▲▼嘉義市第11屆市長宣誓就職典禮　黃敏惠市長：讓嘉義市成為「台灣新都心」」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也公開請託李永得部長，指出這次選舉，展現了三大民意。第一、希望中央履行承諾，嘉義市鐵路高架化由中央全額負擔；第二、兩鐵間的輕軌市民有共識，希望中央能趕快同意、趕快來做，帶動嘉義市的發展；第三、嘉義市未來有很多計劃要進行，包括地方建設以及社會福利，希望中央可以大力支持與協助。嘉義市民的每一票都投給幸福的未來，嘉義市很小，能量卻很大，且嘉義市之於台灣，猶如台灣之於全世界，真的希望中央盡快兌現承諾。

李永得部長特別恭喜黃市長高票當選連任，同時創下多項台灣地方自治史紀錄，第一，黃敏惠市長成為台灣同一縣市、民選首長中任期最長者，即將超過16年；第二，第一次當選連任、任期屆滿後，相隔4年再度競選、當選、而且當選連任，難以被超越，相當不容易；第三，在選舉過程中，因特別因素延後投票，成為最晚當選的市長。黃市長在地方自治史上建立多項紀錄，政績獲得市民高度肯定，再次用選票支持黃市長競選連任。她所領導的市府團隊認真努力，為嘉義市的城市發展、為嘉義市民的福祉打拚，非常恭喜黃市長。

典禮於上午8時開放入場，並邀請南興國中管樂及嘉義女中舞蹈表演，9時典禮正式開始。今日到場祝賀貴賓眾多，包括母親黃鄭梅子、先生蔡宗佑醫師、李錫津前副市長、嘉義市總工會林慶壽理事長、雨果文創關係企業林文煌執行長、嘉義市職業總工會高進添理事長、財團法人台灣省嘉義市城隍廟賴永川董事長、嘉義市農會劉明澄理事長、嘉義大學林翰謙校長、競選總部後援會黃國芳總會長、東區里長聯誼會江振章會長、西區里長聯誼會李振煌會長、嘉義市商業會蕭秋勇理事長、競選總部蔡明顯總幹事、嘉義市工業會古宏麟理事長、競選總部胡懋麟主任委員、嘉義市家長協會陳國慶理事長、嘉義市醫師公會趙善楷理事長、顧問團江義雄總團長、青工總會蘇芳儀副總會長等多位貴賓。現場也特別留兩個位子，獻給天上的父親、已故前台灣省議員黃永欽，及已故前國策顧問陳政寬，感念兩人的提攜與教導。

黃敏惠今日上午完成宣誓就職後，隨後趕往市長辦公室批閱接篆視事公文。為了嘉義市的未來，市府團隊作為「有溫度的戰鬥團隊」，一定會更加認真努力，發揮小城市大創新的無窮能量，跨局處合作、與時俱進，運用新思維、新作為，把嘉義市向「雲嘉南觀光休閒消費中心」推進，成為「台灣新都心」。

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