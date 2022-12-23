黃敏惠連任嘉義市長！中選會今頒當選證書　她盼：打造台灣新都心

▲▼ 中央選舉委員會頒發嘉義市第11屆市長當選證書 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央選舉委員會蒙志成委員於12月23日上午由嘉義市選舉委員會主任委員陳永豐、柳明宏總幹事及選委會同仁陪同下，至嘉義市政府致送嘉義市第11屆市長當選證書，代表李進勇主任委員恭賀黃敏惠市長高票連任第11屆嘉義市市長。

嘉義市第11屆市長選舉因原登記候選人黃紹聰於111年11月2日死亡，依公職人員選舉選罷法第30條之一規定，公告停止嘉義市第11屆市長選舉，並於111年11月3日公告嘉義市第11屆市長重行選舉，投票日期改訂於111年12月18日舉行投票。

本次市長重行選舉，選舉人數為214,130人、投票數94,188，投票率為43.99%，相較於107年地方公職人員選舉，市長選舉投票率為67.91%，黃敏惠市長更在寒流影響投票率情況下，得票數仍超過107年58,558票，以59,874票之票數，最高票當選連任，得票率高達63.82%。

黃敏惠市長感謝中央選舉委會蒙委員祝賀及到訪，黃市長同時向蒙委員表示，接下來任期內，將打造嘉義市未來願景，以達到全齡共享、世代宜居，並成功帶動在地經濟。她希望未來4年嘉義市要能成為台灣新都心，讓年輕人返鄉就業，長輩受到照護，為老中青共同打造一個永續的家園。蒙志成委員表示嘉義市在黃敏惠市長所帶領市府團隊努力下，秉持勇往直前、始終如一原則，為市民服務，定會為嘉義市開創更進步更繁榮新市政。