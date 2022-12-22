綠營嘉義市選舉「得票率未達最低標」　媒體人：蘇貞昌防線恐失守

▲嘉義市長黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

嘉義市長選舉於18日正式落幕，國民黨籍候選人黃敏惠以5萬9874票、得票率63.82%成功連任。對此，媒體人「逆風的烏鴉」21日表示，民進黨已在嘉義市已經站穩，而且呈現「綠大於藍」的狀況，黃敏惠再厲害2018年也只贏2000多票，但這次民進黨得票數與得票率都沒有達到「最低標」，證明了民進黨往下墜的情況已經失控，行政院院長蘇貞昌防線隨時可能失守。

粉專「逆風的烏鴉」21日發文分析，嘉義市長選舉中，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠以5萬9874票、得票率63.82%成功連任，民進黨候選人李俊俋只拿到3萬2790票與34.95%的得票率，雖然選後民進黨稱有「守住基本盤」，但事實上民進黨是全面潰敗，基本盤根本沒守住。

「逆風的烏鴉」說，此次嘉義市長的選舉結果，可能牽動了蘇貞昌是否要下台的問題，回顧2005年起的嘉義市立委與市長選舉，10場選戰中，國民黨總共贏了六次，其中包括四次市長、二次立委；而民進黨則贏了四次，其中包括一次市長、三次立委，整體而言是國民黨略佔優勢。

若從得票率、得票數的天花板及樓地板來看，「逆風的烏鴉」指出，國民黨得票率最高的就是這次選舉，為63.82%；得票數最高則是2005年的市長選戰，黃敏惠拿下7萬4786票。另外，國民黨得票率最低的是2020年的立委選舉，議員傅大偉只拿到33.22%；得票數最低的是2006年的立委補選，前國策顧問江義雄拿到4萬2879票。

至於民進黨，「逆風的烏鴉」透露，其得票率最高的是2016年立委選舉，總統府副秘書長李俊俋拿到53.95%；得票數最高是2020年立委選舉，王美惠拿到8萬0333票，而得票數和得票率最低的紀錄，都是這次市長選舉。

「逆風的烏鴉」表示，雖然帳面上國民黨十次選舉中贏了六次，但若從2012年以來的六場選戰中來看，民進黨總共贏了四次，國民黨只贏了兩次，而且那兩次都是黃敏惠贏的，其他候選人包括江義雄、陳以真、吳育仁、傅大偉等每個都輸，而且越輸越慘，「2020、2016年兩次立委選舉，國民黨得票率甚至都不到4成。」

「逆風的烏鴉」說，民進黨在嘉義市不但已經站穩，而且還是「綠大於藍」，他們的唯一剋星就是黃敏惠，雖然2018年的縣市長選舉黃敏惠贏得不多，只有2000多票，但若民進黨把最低的得票「基本盤」訂在2006年立委補選的3萬9841票，得票率訂在四成，應該是合理而且已經是放得很低的。

然而話鋒一轉，「逆風的烏鴉」補充，今年嘉義市長選舉，民進黨得票數、得票率都沒有達到最低標，而且在投票率下降的情況下，黃敏惠的得票數反比2018大選多了1千多票，李俊俋較當時的涂醒哲少了1萬3千多票，「這對民進黨接下來要參選的立委來說，發生在李俊俋身上的事情，當然很可能在2024年發生在自己身上。」

「逆風的烏鴉」強調，綠營在嘉義市長選舉中慘敗，證明了民進黨往下墜的情況已經失控，蘇揆防線隨時可能失守，雖然將敗選責任歸咎到蘇貞昌身上不公平，且「蔡下蘇留」肯定是蔡英文選前所訂下的決策，但民進黨若是認為內閣總時可以止血就是把問題想簡單了，因為這次選舉顯見和過去不一樣，投票率下降，是民進黨支持者不出來投居多。