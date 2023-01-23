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月底變三寶爸！蔣萬安曝兒建議取這名字　隔空感謝孕妻：一定彌補妳

▲▼蔣萬安到木柵忠順廟。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安到木柵忠順廟。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

春節連假到來，台北市長蔣萬安初二（23日）行程滿滿，中午走訪木柵忠順廟；面對妻子石舫亘即將於月底生「三寶」，被問到「三寶」名字是否已經想好了？蔣萬安透露，大兒子蔣得立建議可以取「蔣得正」，這樣就能「立正」站好。

蔣萬安初二拜廟行程滿滿，從早上8時赴慈諴宮，上午9時左右再到關渡宮發開春小紅包，預計還要去北投天后宮、指南宮、木柵忠順廟、景美集應廟、松山慈惠堂，一直到下午4時再回北投福星宮與北投慈生宮。只見蔣萬安到關渡宮時，仍維持著與初一一樣的高人氣，許多信眾排隊等領小紅包，而蔣萬安發完後，也開始有民眾排隊等前台北市長柯文哲到場。

▲▼蔣萬安到木柵忠順廟。（圖／記者陳家豪攝）

針對在關渡宮與柯文哲前後到場的人氣？蔣萬安23日中午在忠順廟受訪時表示，他們都是分享祝福給市民，等等還要去許多宮廟參拜，同時祈求民眾安居樂業、風調雨順，關渡宮是在地信仰中心，香火鼎盛，民眾絡繹不絕，民眾新年期間也會到各宮廟走春參拜。

被問到「三寶」即將出生，由於大兒子叫蔣得立、二兒子蔣得宇，「三寶」名字是不是也同樣為「蔣得X」？蔣萬安回應，還沒有想好名字，但前幾天跟大兒子聊天時，詢問對方想要弟弟叫什麼名字，蔣得立稱弟弟可以叫「蔣得正」，這樣一個「立」一個「正」，叫「立正」兩人就會立正站好。

另外，關於今日初二原本要回娘家，但因蔣萬安市政繁忙，無法按照習俗過節，有沒有想對石舫亘說什麼？蔣萬安說，謝謝太太體諒、付出，現在她非常辛苦，馬上就要生第3個寶寶，「未來一定會好好彌補她」。

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