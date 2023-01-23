英前首相強生閃電出訪烏克蘭！　喊話：盡速讓普丁吞敗

記者王佩翊／編譯

英國前首相強生（Boris Johnson）21日閃電出訪烏克蘭首都基輔，並獲總統澤倫斯基接見。強生同時也前往遭到俄羅斯重創的布查與博羅江卡，他表示，「烏克蘭人民的苦難已經持續太久，結束這場戰爭的唯一辦法，就是讓烏克蘭獲勝。普丁越早失敗，對烏克蘭與全世界越好。」

▲英國前首相強生出訪烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

根據《英國廣播公司》報導，英國前首相、保守黨議員強生近日雖遭個人財務醜聞纏身，但他仍獲澤倫斯基邀請，於21日出訪烏克蘭。對此，他稱自己深感榮幸，但卻對醜聞閉口不談。據悉，曾有報導透露強生即將出訪烏克蘭的消息，當時有人質疑此舉將會損害英國首相蘇納克的權威。不過蘇納克已公開表態支持強生的出訪行程。他的發言人表示，蘇納克始終支持那些表明英國支援烏克蘭的同事。

澤倫斯基在Telegram上寫道，「歡迎強生，烏克蘭真正的朋友，歡迎你來到基輔。強生，謝謝你的支持。」強生除了到訪首都基輔外，也前往曾經遭到俄軍佔領的郊區城市布查與博羅江卡。

強生說道，「結束這場戰爭的唯一辦法就是使烏克蘭取得勝利，且必須要盡快獲勝。我們是時候要加倍努力了，給烏克蘭人能夠完成任務的一切工具。」公開向各國喊話支援烏克蘭。他還提到，「普丁在這場戰爭中盡速吞敗，對烏克蘭和整個世界才是好事。」

事實上，強生不論是在擔任首相期間或是卸任後，都曾到訪烏克蘭。他日前參加世界經濟論壇時，也曾與澤倫斯基進行通話。