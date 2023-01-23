一前一後赴關渡宮！柯文哲、蔣萬安初二拜廟　排隊人龍等領發財金

▲民眾黨主席柯文哲到關渡宮發發財金。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

今（23）日為大年初二，卸下台北市長身份、辦理台大提前退休的民眾黨主席柯文哲，仍繼續維持春節期間「全台跑透透」行程；柯文哲23日上午到關渡宮發發財金，由於稍早台北市長蔣萬安也到此處發小紅包，被問及雙方人氣誰比較旺？柯文哲並未正面回應，再稱「誰來人都多」。

蔣萬安23日初二拜廟行程滿滿，從早上8時赴慈諴宮，上午9時左右再到關渡宮發開春小紅包，預計還要去北投天后宮、指南宮、木柵忠順廟、景美集應廟、松山慈惠堂，一直到下午4時再回北投福星宮與北投慈生宮。

只見蔣萬安到關渡宮時，仍維持著與初一一樣的高人氣，許多信眾排滿滿等待領取小紅包，而蔣萬安發完後，也開始有民眾排隊等柯文哲到場。

▲台北市長蔣萬安到關渡宮發小紅包。（圖／記者陳換丞攝）

隨後，柯文哲則與前台北市副市長黃珊珊、民眾黨台北市議員黃瀞瑩於上午10時左右到關渡宮，被問及自己與蔣萬安的人氣，柯文哲僅說，「真正重要的是關渡宮信徒很多，誰來都一樣，人很多。」

媒體追問，會不會覺得自己人氣比蔣萬安旺？柯文哲回應，「我們兩個都沒來，還是這麼多人！」

另外，被問及回台北市廟宇走透透，有沒有回娘家的溫馨感？黃珊珊說，自己每年都會來關渡宮，這是她熟悉的地方，主要是來祈福，希望今年國泰民安、風調雨順。