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初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲大年初二是傳統回娘家的日子。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導　

大年初二，是傳統出嫁女兒回娘家的日子，命理師小孟老師列出15項禁忌提醒民眾，其中有一項提到要避免說「一個字」，不然未來一年會財運下滑。

1.忌女兒回娘待到晚上：
初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，因此越早回家越好，不然容易給娘家帶來厄運。
2.回門禮紅包忌單數：
初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。
3.忌洗衣服：
初一與初二為水神生日因此不可以洗衣服。
4.忌晚上宴請女婿：
一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。
5.初四與初五忌回娘家：
初四與初五為財氣最旺盛的日字，一般人會在這兩天來迎財神，因此若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。
6.初二忌被人掏走口袋東西：
初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。
7.忌掃地與拖地向內不移向外：
初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走。
8.忌討債：
初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。
9.忌午睡：
初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，因此睡午覺會讓客人感覺不禮貌。
10.初二避免吃鴨蛋：
初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，因此可以改吃雞蛋。
11.初二忌說“餓”：
初二不要說我好“餓”，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。
12.初二不宜一直提款：
初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。
13.初二忌釘東西：
初一到初五，為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，不然容易將財氣釘壞，也容易未來一年被主管上司釘。
14.忌帶朋友與陌生人回娘家：
要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃來分，易使娘家財運下滑。
15.初二忌拜夫家祖先：
初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜夫家祖先建議用手拜不插香。

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