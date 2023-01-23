沈富雄稱林佳龍沒瑕疵能接閣揆　她舉2例諷：就算沒瑕疵也沒能力

▲游淑慧批林佳龍「就算沒瑕疵，也沒能力」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，新閣揆人選備受關注，前立委沈富雄20日表示，如果真的沒辦法，就讓前台中市長林佳龍入閣，因為只有林佳龍是「完全沒有瑕疵」。對此，台北市議員游淑慧22日於節目《張雅婷辣晚報》舉出兩個例子強調，「林佳龍就算沒瑕疵，也沒能力。」

沈富雄表示，先前傳出前桃園市長鄭文燦入閣，恐怕會不斷被追問論文問題，他認為「只有林佳龍是完全沒有瑕疵的」，他指出，林佳龍先前選得不好不是林佳龍的罪過，而且正國會也在叫陣，要為林佳龍鋪路，他指出，為賴清德著想，林佳龍出任閣揆比較好，但如果為蔡英文著想，鄭文燦也不錯。

對此，游淑慧指出，沈大老說林佳龍沒瑕疵，但重點不是沒瑕疵，她批評「林佳龍就算沒瑕疵，也沒能力啊！」，她表示，一個市長連連任的考驗都沒有通過，台灣很少有市長第一任當完沒連任的，如果連一個市長林佳龍都做不好，她質疑，給林佳龍大一點的位子，林佳龍肯定做得好，大家會相信嗎？她大酸，以民進黨現在的標準來看，只要論文沒有抄襲就是沒瑕疵嗎？不作弊不是最基本的道德嗎？

游淑慧強調，當行政院長要有能力，起碼要被選民肯定、檢驗，她舉例，林佳龍當台中市長時，被台中市民放棄、淘汰；當交通部長時也出過很大的交通事故，她大批，市政做不好、交通做不好，突然給林佳龍全國的百官之首，她大嘆「我真的覺得好可怕喔！」，摩托車騎不好的人給你開公車，那只是受傷更慘重而已。