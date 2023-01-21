獨／被問蔡英文討論閣揆人選　賴清德：總統權利尊重安排

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德今（21日）上午10時許到金山承天宮參拜延平郡王鄭成功，每年除夕都會回來參拜上香，隨後到慈護宮及金山警分局慰問員警及向大家拜年，全體同仁及分局長蔣叔君親自迎接。《東森新媒體ETtoday》記者詢問閣揆人選有沒有跟總統討論，賴清德表示，這是總統的權利，也尊重總統的安排。

▲副總統賴清德除夕回金山承天宮參拜，主任委員謝福壽（左）、磺港里長許明熙（右）陪同。（圖／記者郭世賢攝，下同）

賴清德表示，今天是除夕，很高興回到金山萬里，來到承天宮參拜，祈求延平郡王能夠大展伸手，保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情能早日結束，讓國人能夠可以恢復正常生活，也祝福金山、萬里、新北市能平平安安順利，也希望2023年能夠有非常好的一年，家庭平安幸福、事業成功、兔年行大運。

《東森新媒體ETtoday》記者詢問到閣揆人選有沒有跟總統討論？賴清德說，「這是總統的權利，也尊重總統的安排，總統一旦決定，我們都全力支持，也希望新的內閣，能夠為國人做最好的鼓勵，得到國人信賴與支持。」

▲副總統賴清德到金山警分局慰問員警及向大家拜年。副總統賴清德（左）、金山警分局長蔣叔君（中）、金山警副分局長林德清。

賴清德表示，這次來金山警分局慰問，首先是向大家拜年，祝各位新的一年，兔年行大運；再來感謝各位維護寓所的安全，讓大家十分辛苦，實在是非常感謝。

金山警分局長蔣叔君表示，感謝副總統蒞臨慰問，本分局針對北海岸地區的轄區治安將全力以赴。