阿公送新衣他竟「滿臉愁容」！4.3萬人一看笑翻：過20歲要穿得成熟

▲弟弟穿上阿公送的新衣服，超齡的模樣讓人笑出來。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

過年收到來自阿公滿滿的愛，卻怎麼也開心不起來！一名男子分享，由於近日正值春節，阿公一時興起，買了新衣服送給他弟弟，沒想到弟弟穿上後，臉上卻掛滿了哀愁，而衣著款式曝光後，也讓4.3萬網友笑了出來。

這名男子在「爆廢公社」分享，阿公今年買了新衣服給弟弟，來自長輩的愛表露無遺。此外，阿公挑完衣服以後，也提議要買來送他一套，但男子不想花長輩的錢，於是拒絕了好意，「阿公錢你收著自己用吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而弟弟穿上來自長輩的愛，卻怎麼也開心不起來，甚至一臉愁容，似乎相當不開心。男子看了一眼正在試穿的弟弟，也只好出言安慰，「有新衣穿已經很好了，別這樣～。」

▼過年收到新衣服應該開心，這位弟弟卻怎麼也笑不出來。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



依據照片畫面，當時弟弟正在試穿阿公買的衣服，上半身是橘色、紅色、白色條紋的POLO衫，下半身則是卡其色的長褲，長度甚至拖到了腳底，看起來除了不合身，也將彰顯了十足的年代感。

可愛又無奈的照片曝光，有超過4.3萬網友按讚，同時也有人出言調侃，「咦，照片中人不是你叔叔嗎」、「阿公送新衣，穿上變阿公」、「二十歲了，不能隨便穿衣服，要有大人的樣子」、「阿公的用心良苦沒人知道嗎？這衣服可以一路穿到80歲欸！」

此外，也有另一派網友認為，對於阿公來說，這是愛的表現，希望兄弟倆能夠好好珍惜，不要等到阿公不在了才來懷念，到時候將追悔莫及。