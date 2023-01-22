信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

▲信義區在過年期間變成「空城」。（圖／曾大賢授權引用）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人為了事業會到台北打拚，但每到了過年期間，北漂族回到老家過年假，這時都市街道總會特別冷清。近日就有網友分享一張信義區的「空城照」，發現平時人滿為患的信義區竟然變得冷冷清清，街上的人屈指可數，和平時的狀況完全不一樣，讓他不禁嗨喊「台北人的年假來了」。照片曝光後掀起網友熱議。

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▲信義區街頭變得非常冷清。（圖／曾大賢授權引用）

原PO在臉書社團「信義三兩事」PO出照片，看到平時總是人山人海的信義區，到了除夕當天只剩零星的民眾在逛街，車潮總是沒有停過的松壽路上，也只剩下幾輛車子在路上行駛，原本假日人潮最多的百貨公司門口，更不見平時逛街的人潮。

看到此情此景的原PO表示，大概有一半的人都已經離開台北了，忍不住開心直喊「屬於真正台北人的年假來了，清新的空氣、寬闊的空間」。

▲信義區車潮減少許多。（圖／曾大賢授權引用）

照片曝光後吸引超過4千人按讚，網友紛紛留言表示「空城超開心」、「蠻喜歡這樣的城市，復興南路都不會塞車」、「可以跑馬拉松了」、「喜歡過年的台北，都不塞車」、「真正的台北人像日本壓縮機是很稀有的」、「這兩天車流量非常少，超讚」、「真的很喜歡每年的空城」、「真的，去到哪裡都不會人擠人的感覺真好」、「最喜歡這時候的台北，連捷運都有位置了」、「太喜歡了，終於安靜」。