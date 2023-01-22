獨／報復性發紅包！陳其邁新春狂掃13廟　 他沒放假⋯10字曝心情　

記者吳奕靖／高雄報導

這真的是「報復性發紅包」！高雄市長陳其邁大年初一跟初二狂掃13個廟宇發紅包，行程緊湊到連幕僚人員都覺得是「鐵人」，根本就是不科學，因為現在曝光僅有公開行程，不公開行程還有到各留守單位慰問，這樣會不會太累？他說：「那就這樣熱鬧的過一年」。

▲陳其邁新春期間進行「報復性發紅包」，2天狂掃13間廟宇 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長陳其邁大年初一的行程也是緊緊緊，一整天下來就安排了8個廟宇發紅包，跟市民來接觸，初二還有5個廟宇的公開行程，兩天下來就要狂掃13間廟宇，不過這僅是公開行程，不公開的行程還包括前往交通局智慧運輸中心、派出所以及消防分隊等，行程緊湊到讓幕僚私下都說「太不科學」了。

陳其邁對自己的行程倒是很淡然看待，畢竟前兩年的新春期間都忙著防疫，不過今年總算走過疫情，市民可以開心過年，他也能到處跟民眾互動拜年，享受「粉絲簽名會」，他說：「能夠直接跟市民接觸是一件很開心的事情，尤其是可以當面跟市民拜年，祝福大家新年快樂，是一件很開心的事情」。

▲陳其邁新春期間發紅包，巧遇台北市美女議員吳沛憶。（圖／記者吳奕靖攝）

對於自己的行程這麼緊湊，陳其邁微笑說：「每一年的過年都是這樣，從行政院到市長，去年是到旗津防疫，旗津市民一週要PCR2次，很辛苦，還好平安渡過，過年能夠跟家人團圓是最好的事情，所以也是很多同仁沒有辦法回家過年，相對來講我是還好，他們還要值班，疫情、病房、交通智慧運輸中心都還要24小時輪班，他們是最偉大的一群人」。

其實根據高雄市新聞局提前發布的公開行程，陳其邁要到大年初四才沒有公開行程，是否意味他可以休息了？記者詢問有沒有什麼想法？「沒有要休息，我看了看，大概還好吧！初一⋯初二⋯初三⋯初四⋯初五，初五燈會開始！那就這樣熱鬧的過一年」。