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大陸 大陸焦點 特派現場

陸春晚直播爆意外！總導演急啟動「所有預案」　沈騰：已檢討

▲▼2023春晚小品。（圖／翻攝自微博）

▲表演畫面。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

2023大陸央視春晚（21）日晚間登場，其中，由「百億票房先生」沈騰、女星馬麗表演的小品廣受好評，不過卻發生演短2分多鐘的小意外。總導演于蕾表示，當時總台春晚直播所有的應急預案都啟動了。

除夕夜的大陸央視春晚採取直播播出，其中小品《坑》由沈騰、馬麗、宋陽、于健等人共同演繹，不過表演時間卻比預計要快2分多鐘，幾乎空出了一首歌的時間。

總導演于蕾表示，以為一定會按照他們的慣例延長時長，沒想到這次意外了。因為這個小意外，總台春晚直播所有的應急預案都啟動了。對此，沈騰表示，已經檢討。

除此之外，在大陸央視的幕後採訪節目中，沈騰馬麗透露了不少舞台上發生的其他意外，例如沈騰臨時改詞，馬麗上台時鞋跟意外斷掉等。

▲▼2023春晚小品。（圖／翻攝自微博）

▲沈騰扮演一名「躺平式幹部」。（圖／翻攝自微博）

不過，小品《坑》辛辣諷刺廣受好評，甚至被網友評為全場最佳，「近年來最敢說的小品了，有本山大叔那時候那味了」、「全是反諷真絕了」、「很牛切合實際的小品」、「這個小品近幾年都最佳！」。

沈騰在《坑》中非常形象地刻畫了一位「不擔當不作為、不肯幹也不敢幹、捲起袖子在一邊看」的「躺平式幹部」。這出「官場現形記」最後的結局是，那個半年都沒填上的坑，不僅坑到了新到任的局長，也坑掉郝主任自己的形象和位置。

大陸中央紀委今（22）早該部小品發表評論文章，題目為《不能讓躺平式幹部再坑人了》。內容指出，「躺平式幹部」的社會危害是顯而易見的，他們的行為，貽誤的是黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，而且正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

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