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《紐時》讚蕭美琴「華府最有影響力大使」！天天和拜登官員通話

▲▼蕭美琴。（圖／達志影像／美聯社）

▲《紐約時報》讚蕭美琴是最有影響力的外國大使之一。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

《紐約時報》今天報導，駐美代表蕭美琴是華盛頓最有影響力外國大使之一，即便嚴格來說她並非大使，不能住在過去做為駐美大使官邸的雙橡園，連掛個國旗都可能引發外交事端。

《紐時》報導，這就是蕭美琴要遊走的灰色地帶：有著強大的圈內人管道，卻必須忍受特殊的圈外人身分。

她幾乎天天與拜登政府高階官員通話，也與國會兩黨領袖保持聯繫。前總統川普政府的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）說：「台灣在華府有著任何國家之中最令人印象深刻的外交代表之一。」

然而，《紐時》點出，鑒於美國未正式承認台灣為獨立國家，蕭美琴沒有體面的大使頭銜，工作單位也非大使館，而是「駐美國台北經濟文化代表處」。

蕭美琴在雙橡園接受《紐約時報》專訪時，承認維持平衡的難處，並稱自己是以「戰貓」風格來逆襲中國強硬的「戰狼」外交策略。她說：「貓可以走在鋼絲上，並非常輕巧靈活地平衡自己。」

即便與台灣愈走愈近，美國在處理台灣代表的關係上仍步步為營。例如，美國國務院對各駐華府的外交官員發放紅藍相間的特殊車牌，但蕭美琴獲得的車牌略有不同，少了「外交官」這個字。又例如，台灣官員訪問華府時，會見拜登政府官員的地點並非白宮或國務院，而是「美國在台協會」（AIT）在維吉尼亞州羅斯林（Rosslyn）的辦公室，就連台美政府的官方信函都是透過美國在台協會傳遞。

與拜登政府批准的對台軍售相比，這類擔憂或許就顯得微不足道。儘管去年稍早白宮施壓國會，讓參議院通過的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一案石沉大海，但去年12月，總統拜登簽署國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。

許多年來，過去幾任駐美代表都遭美國官員禁止訪問白宮和國務院，但隨著時間過去規定也愈放愈寬，蕭美琴如今會定期但低調地出入這兩地。

蕭美琴也是國會山莊的公開常客，去年夏天她坐在時任眾議院共和黨領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）旁邊，出席他中國工作小組召開的座談會議。認識蕭美琴多年的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，蕭美琴「確實有著華府這邊的人帶有的自信」。

在雙橡園，蕭美琴形容自己有著「合法的非官方」地位。

她把這樣的現象歸咎於北京當局，她說：「台灣不僅抗拒霸凌，也抗拒被告知不能有任何朋友。」

蕭美琴表示，華府愈來愈多人認同「台灣是民主政體、是良善之力、是美國真正夥伴」，這點十分有助益。 然而同時，來自中國政府的威脅也益發沉重。

蕭美琴說：「對我來說，這不僅僅是一份工作。」她說：「這是生存，這關係到台灣的生存。」

蕭美琴坦承，對於她的正式頭銜，以及誰可以在什麼地點參加什麼會議等必須一再瞻前顧後，讓她深感無力。但她理解美方的立場。

「我們不全怪美國。」她說：「我們怪那個威脅大家，造成這種情況的惡霸。」

 
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