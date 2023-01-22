馬斯克1推文被罰6億元！還遭小股東集體提告　律師辯：用錯詞

▲許多股東憤怒表示，被馬斯克一條推文害慘。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2018年發布一條推文，稱「資金已到位」，準備將特斯拉私有化，但後續造成股價大幅波動，股東與投資人損失數百萬美金，他因此被裁罰2000萬美元（約新台幣6.06億元）。4年後的此時，馬斯克被股東集體提告詐欺罪，他的律師表示，馬斯克當時是「用錯詞」，並稱推文導致股東損失的因果並不連貫。

綜合外電報導，馬斯克律師斯派羅（Alex Spiro）18日在舊金山出庭陳述時表示，馬斯克當時讀到一篇文章，揭露沙烏地阿拉伯主權財富基金收購特斯拉20億美元的股份，馬斯克前不久才和沙國官員會面，因為擔心雙方談話內容會遭洩露，因此在急忙之中發布了該條推特。

「在一陣匆忙之中，他用錯了詞」，斯派羅說馬斯克並未事先計畫好要發布該條推特。馬斯克在前往機場的途中，在推文中表示有意以「每股420美元」的價格將特斯拉私有化，並稱「資金已到位」，當時若以每股420美元收購特斯拉股票，已經溢價20％，因此發文後股票大漲，但之後市場發現資金其實並未到位，私有化未實現，股價隨即翻轉大跌。

檢查官珀瑞特（Nicholas Porritt）表示，當一位如特斯拉這樣的公開公司的CEO說謊傷害投資人時，讓他為自己造成的傷害負責是非常重要的。

其中一名股東立陀頓（ Glen Littleton）在庭上作證，他看見該則推文後受到極大驚嚇，因為擔心自己的部位會因此損失慘重，所以盡快拋售，結果造成重大損失。

不過斯派羅指出，馬斯克的推文所稱的「資金已到位」並不代表交易已正式敲定，「市場一直都明白這只是一種『考量』，『考量』並不是肯定的，大家都知道。」

美國證券交易委員會2018年針對該條推文造成的後續影響，對特斯拉及馬斯克各罰款2000萬美元，並要求馬斯克卸任特斯拉董事長一職。馬斯克當時還說被罰款「值得了」（Worth It），他會休息幾天不發推文作為對推特追蹤者們的回應。