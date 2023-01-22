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美祭出新一輪制裁　俄瓦格納集團竟問白宮：犯了哪些罪刑

▲美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲白宮國家安全會議發言人柯比指出，將對瓦格納集團實施新一波制裁。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

華盛頓宣布將針對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」實施新一波制裁後，該組織負責人今天向白宮發出一封簡短的信，詢問該組織遭控犯下哪些罪行。

路透社報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）20日宣布，長期支持莫斯科入侵烏克蘭並聲稱已在戰場上取得進展的瓦格納集團（Wagner Group）將被列為重要「跨國犯罪組織」，並於下週開始實施新一波制裁。

瓦格納集團由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。他今天在自己的Telegram新聞服務中貼出一封指名寫給柯比的英文信，其內容如下：「親愛的柯比先生，您能否說明瓦格納犯下哪些罪行？」

柯比形容，瓦格納是一個「犯下廣泛暴行和人權侵犯行為的犯罪組織」。

上月，白宮表示，瓦格納已從北韓接收一批武器，以協助強化俄軍在烏國的攻勢。

在2017年和去年12月，華府已兩度針對與瓦格納的貿易實施限制，以限制其取得武器。歐洲聯盟（EU）也於2021年12月對瓦格納實施制裁。

瓦格納一直活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克共和國、馬利共和國，以及烏克蘭。

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