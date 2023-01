快訊／美國華裔大城「慶新年」爆槍擊！　至少16人中彈

▲蒙特利公園華裔農曆新年活動傳槍響。(圖/翻攝自RMG News)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州洛杉磯在當地時間21日晚間10時許爆發槍擊案,當時有上千人聚集在蒙特利公園(Monterey Park)參加農曆新年活動,目前已知有至少16人中槍被緊急送往醫院,但詳細死傷狀況不明。

根據《洛杉磯時報》報導,蒙特利公園為了慶祝農曆新年,從21日除夕夜開始一連兩天舉辦新年活動,也是該地區最大的農曆新年活動之一。從新聞影片可以看到,當天早些時候民眾還開心的聚在一起逛市集。

#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

#MontereyPark | #CA



Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf