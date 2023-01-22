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大年初一財神到來發紅包　南消新春展旗防災宣導很吸精

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，22日上午在玉井區沙田里新天王殿，辦理「台南市消防局112年度119擴大防火宣導」活動。

主題為『玉井消防賀新春創意防災宣導』，除動員玉井義消中隊響應支援外，更於現場請來財神現身率五福防災使者，齊併發放平安宣導紅包，並展揮各類創意消防圖文旗幟，場面既喜氣洋洋且又具防災意識推廣效果。

每年農曆大年初一早上，玉井區沙田里新天王殿開廟門迎春，現場吸引當地及外地民眾上千人前往參香祈福，香火鼎盛人潮絡繹不絕，玉井分隊分隊長蘇哲緯表示：以新年賀歲點子為發想，由警消喬扮財神爺招引注目，並著應景喜紅制服化身五福防災使者持創意春聯，併肩於廟前掃街進行廣播防災標語及分發「平安紅包」，該別具心裁之紅包含2樣平安法寶，其一為「預防、防災及救護等各類消防宣導單」，另一係「招財硬幣喜糖」，引起多位香客瘋搶一空，收到直呼歡喜又新奇，除達到引起騷動注目請民重視防災之外，亦於新春第一天祈望消防偕民眾共同過個平安無災的好年！

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在踩街宣導後，隨即在新天王殿前廣場，以消防車及救災裝備器材展示供與現場民眾參觀，並擺設各型新式宣導關東旗吸引民眾瀏覽注目，恰逢冬季春節以：「爆竹施放應合法、善用瓦斯防CO」為主軸，加深民眾防火防災意識，也一併解說各類消防觀念，玉井義消中隊中隊長陳志雄為在地『志芳廣告裝潢行』老闆，於救災協勤時知悉分隊恰逢年節有宣導需求，突發奇想以其行業專長結合消防宣導專業，激發創意設計出圖文並茂之各類新式宣導關東旗，並也幸獲『台南市消防之友會第二辦事處』極力贊助支持，才能讓玉井區民得以在春節首日即體驗消防員帶來的新創賀歲與防災觀念。

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長丁春能表示，每逢農曆春節連假，民眾返鄉過年團圓，用火用電機會增加，火災風險相對提高，為避免年節發生憾事，藉由應景宣導活動落實「防災勝於搶救」，才能讓各項災害的損失降至最低。

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，第二大隊下營分隊於21日除夕晚間11時至22日凌晨1時，於下營上帝廟前結合上帝廟開廟門團拜發歲錢插頭香活動辦理Q版消防萌兔造型防災宣導，參與人員為民眾及攤販約計3000名，為推廣防火防災知識，以提昇下營民眾防火防災意識及技能。本次宣導由小隊長李衍慶率4名警消及會同義消弟兄和婦宣姊妹們向民眾宣導安裝住宅用火災警報器的重要性、防範一氧化碳中毒、爆竹煙火使用安全、不用逾期鋼瓶、地震發生時應立即趴下掩護及穩固，與正當使用救護車服務和CPR操作方式等等消防知識。

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊長丁春能表示春節過年期間天氣變化大，於除夕團圓時居家用火用電安全更為重要，藉由人潮聚集的廟前活動來宣導，除了讓民眾了解到基本救災救護常識外，還能使現場的民眾參與第二大隊辦理的「112年無災兔U、平安兔U」萌兔抽獎活動。即日起至112年2月28日到各二大所轄消防分隊廳舍拍照Q版萌兔門聯或宣導人型看板並上傳至該大隊臉書按讚及留言「南市二大消防，無災兔U、平安兔U」，均可獲得抽獎機會一次，歡迎民眾多多參與，本次宣導於凌晨01月22日01時圓滿結束。

▲台南市消防局第二救災救護大隊玉井中隊暨分隊，及下營消防分隊，辦理119擴大防火宣導、Q版消防萌兔造型防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯強調，春節團聚不可少，用火用電高峰期，藉此活動向在地居民宣導知識，也提醒回家順道檢查是否有裝設住警器，「家有住警器，安全有保庇」，預防更重於搶救，安全幸福才有保障。

台南市長黃偉哲提醒市民朋友，年節期間，一定要時時注意用火用電安全，防範一氧化碳中毒、預防火災發生，平時多一分注意，居住就多一分安全，切記「人人防火、家家平安」歡喜過新年。

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