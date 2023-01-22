大年初一台南安南區塑膠工廠驚傳火警　消防人員防止擴大釀災

記者林悅／台南報導

大年初一，台南市安南區長溪路一段1冢塑膠工廠，凌晨4時23分發生火警，消防局立即出動各式消防車34車130多人前往搶救，消防人車到達現場時工廠已全面陷入火海，消防局局長李明峯親自率員指揮搶救，火勢在消防人員全力搶救下，清晨5時45分許撲滅，惟殘火處理到上午8時才結束，工廠全燬，幸無人員傷亡。

▲大年初一，台南市安南區長溪路一段1冢塑膠工廠凌晨發生火警，消防局長李明峯親自指揮搶救，在消防人員全力搶救下，殘火處理到上午8時結束，工廠全燬，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於22日大年初一凌晨4時23分許據報，台南市安南區長溪路一段483巷内處塑膠工廠發生火警，塑膠工廠現場初期火勢燃燒猛烈，且起火工廠緊鄰其他廠房，有向外延燒之虞。

119馬上出重各式消防車34車130多人前往搶救，消防局長李明峯親自率員指揮搶救，消防人員於工廠四周部署周界防護水線，有效阻絕火勢擴大延燒，並於第一時間，會同市警三分局疏散附近住戶，在消防人員布多條水線全力搶救下，火勢於清晨5時22分許控制、5時45分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理，一直到上午7時59分許，才告一段落。

台南市消防局指出，經初步勘查，火警總計燃燒4戶，燃燒面積合計90平方公尺。起火戶燃燒面積為50平方公尺；延燒3戶， 幸無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

這場火警消防局同步出動無人機小隊，升空監控火場燃燒情形，供指揮官現場部署決策，並搭配重機具開挖作業，迅速有效撲滅火勢。消防局長李明峯呼籲民眾，春節期間民眾居家或工廠應注意用火用電安全，年假期間工廠休息時可將不必要電源關閉，以避免火源發生情形。