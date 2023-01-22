「5.8萬紅包保管合同」被翻出！女兒7年後狂追問　母尷尬了

▲合同內容 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

過年收紅包是小朋友最開心的事情，大陸武漢一名媽媽除夕（21）大掃除時，翻出女兒7年前的「紅包保管合同」，家裡險些爆發「家庭危機」。網友紛紛笑道，「小時候最大的謊言，媽媽先幫你存著」。

據《極目新聞》報導，湖北武漢的朱姓媽媽21日在大掃除，翻出女兒國中時的「紅包保管合同」。內容顯示，總金額一共1.3萬元（人民幣，下同，約新台幣5.8萬元），約定利息每年650元（約新台幣3000元），存入時間為2015年9月20日。

報導指出，朱媽媽表示，女兒當時尚未成年，無法到銀行開戶，因此簽訂了合同， 為此她還查了不少資料以確保格式無誤。

▲一家三口合照。（圖／翻攝自秒拍）

如今女兒已經上大學二年級。朱媽媽說，「當這份合同再次出現時，險些爆發『家庭危機』，女兒一直追問這筆錢的下落，我只能告訴她已經給她交了大學的學費。雖然一直被追問，家裡過年反而因為這件事情特別歡樂。」

此事在網上引發熱議，「還是按照合同精神說到做到」、「小時候最大的謊言，媽媽先幫你存著」、「搞得這麼正式最後結果是這樣對孩子真的好嗎」、「小時候培養理財意識，長大後培養防騙意」、「不守信用 還『特別快樂』臉皮真厚」。