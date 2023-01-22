兔年大年初一首日　 山上花園水道博物館串連鄰近景點賞花拿好禮

▲台南山上花園水道博物館園區內，以及鄰近的冰點冷氣規劃大片花海，大年初一吸引大批走春人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節假期首日，又逢好天氣，台南山上花園水道博物館園區內，以及鄰近的冰點冷氣規劃大片花海，一早就吸引走春人潮；館方還準備充滿年味的紀念徽章，和前一百名入園遊客分享喜氣，拿到的民眾直呼好幸運！

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館方表示，接連幾天都還有限量入園禮，另外持水道博物館門票前往冰點冷氣花海區，以及山上天后宮還可兌換限量紅包袋及玉二媽鑰匙圈或黑糖，有玩又有拿，今年假期很長，很適合安排山區一日遊。

配合春節連假，水道博物館在C館東側規劃了將近四千坪的波斯菊花海，現在正逢花期；附近的冰點冷氣也同步開闢三千多坪的百日草、波斯菊，以及油菜花，將山區綴飾得五彩繽紛，也成為今年新春熱門走春景點。

文化局表示，水道博物館開園4年來，已經吸引超過160萬人次到訪，也一直思考如何促進區域共榮思考，今年和冰點冷氣及天后宮的合作，相信能有加成作用，讓山區更被人看到。

配合年節氣氛，水道博物館推出應節活動，大年初一上午，發放兔年紀念徽章，市議員李偉智也專程前來歡迎遊客，明天起則將贈送山上特產黃金黑糖；冰點冷氣則將在大年初一至初五期間限定，免費招待咖啡、茶品、醋飲等，讓遊客又吃又有玩，過一個充滿喜氣的春節假期