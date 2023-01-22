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大年初一報喜　黃偉哲走訪廟宇拜年發紅包

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆大年初一，台南市長黃偉哲前往台南市各區宮廟參香祈福，除向市民報告台南市福利政策外，並於現場發放兔年紅包，祝福市民朋友新年快樂，旺兔順利。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲發放紅包時，不忘關心市民年齡，也藉機向市民宣導今年將領到的健保敬老福利金。民政局亦持續推動宗教優質化政策，積極輔導寺廟提升廟會文化，才能圓滿完成廟會盛事活動。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

領到市長親自發放的紅包，阿婆笑的合不攏嘴，她表示今年85歲，市長告訴他今年還能領到4500元的健保福利金，實在很開心。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，新年的開始要有新氣象，落實青銀福利，是他最重視的事情，包含將生育獎勵金第一、二名子女調高至20000元，老人健保福利金則依照所得稅率發放，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。

市長黃偉哲除夕夜也前往開基玉皇宮及鹿耳門天后宮，與現場民眾共同迎接金兔年大年初一的到來，並在立委陳亭妃、市議員陳怡珍、沈震東、邱昭勝、李中岑、余柷青、開基玉皇宮主委涂大松及鹿耳門天后宮主委林瑞男的陪同下參香祈福，祈願台南市運昌隆、風調雨順。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹿耳門天后宮依循往例舉辦「鹿耳門年夜祭」，在除夕夜12時開廟門迎接信眾參香祈福，邀請市長黃偉哲擔任賀歲大臣，並向參與儀式的市民朋友發放開運歲錢。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲除夕夜前往開基玉皇宮及鹿耳門天后宮參拜，並與現場民眾共同迎接金兔年大年初一的到來。

市長黃偉哲表示，目前台南仍處於減壓供水的黃色燈號，希望藉由今年第一柱香，祈願神明保庇，來年能降下甘霖，緩解台南缺水的情況，早日解除台南水情吃緊的情況。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲也感謝開基玉皇宮長久以來，協助防疫及捐贈住警器、消防水箱車、災情勘查車等重要救災物資，並肯定開基玉皇宮熱心公益、致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體不遺餘力，這也充分體現台南是一座有愛的城市，未來一年也期望社會各界公私協力下，能讓這份愛充滿城市的每一個角落。

黃偉哲表示，許多宮廟將除夕夜「搶頭香」的活動，改由信眾自由入廟參拜，相信只要心誠禮敬，每一柱香也都算是專屬於自己的頭香。

▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初一，廟宇參拜行春，並發紅包給市民賀年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年春節，市長黃偉哲將持續走訪台南各大廟宇，也會在各大廟宇發放1元祈福紅包，送上新年祝褔給各區市民，歡迎市民朋友及返鄉遊子，春節期間攜家帶眷到廟裡走春，沾沾喜氣，祝福大家兔年行大運，「旺兔順利」。

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