　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

▲▼ 玉兔二號傳回最新月球照 。（圖／央視新聞）

▲「玉兔二號」月球車傳回最新照片 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

即將邁入農曆兔年，大陸探月工程「玉兔二號」月球車今（21）日從38萬公里外，發回最新的月球地形地貌照片，慶祝兔年的到來。

▲▼ 玉兔二號傳回最新月球照 。（圖／央視新聞）

▲▼ 車轍印。（圖／央視新聞）

▲▼ 玉兔二號傳回最新月球照 。（圖／央視新聞）

《央視新聞》報導指出，「玉兔二號」送來了一份新春祝福，這組照片展示近幾個月在月球拍攝的最新畫面，當中可見，月球地形地貌坑坑窪窪；「玉兔二號」在這個區域進行爬坡，隨後開始進入相對平緩路段，可以看到非常清晰的車轍印。

目前，「玉兔二號」在位於著陸點的西偏北方向，直線距離大約800公尺，月球車和車上科學載荷的狀態一切正常。春節期間，「玉兔二號」依然會繼續行走。

▲▼ 玉兔二號傳回最新月球照 。（圖／央視新聞）

▲月球上的石塊 。（圖／央視新聞）

探月工程三期副總設計師李春來表示，因為長期受到太空風化和太陽風的轟擊，月球的山都比較圓滑。根據月球車的車轍印，科研人員可以根據印跡分析岩石力學的特性，不同的岩石和不同的土壤會有不同的承載力和摩擦係數。

李春來指出，照片中的「撞擊坑」是科學家最喜歡的月球地貌之一，若其邊緣附近存在顆粒狀的凸起石頭，說明這個「撞擊坑」還未被完全風化，形成的年份比較新。科學家會針對照片獲得的資訊，對「玉兔二號」下達下次任務的指令，來獲得感興趣的科學數據。

ET快訊
老公啪上17歲保姆！人妻裝攝影機拍下「沙發激情片」
過年2波極冷空氣接力！　寒流「最凍時間曝」
除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」超忌諱：千萬別上桌
動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔　恐怖瞬間曝
王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員
少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉！
南半球女王放送私密床照！　超狂「ㄦ字細腰」成亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

陸名家「肥女」雕塑遭人嫌　網友笑噴：還有比他更奇葩作品

遊樂園「大擺錘」出大包…遊客慘倒掛高空！直擊片眾人嚇歪

大陸2月6日起試點恢復「出境團隊遊」　旅遊平台搜索量急升5倍

「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

陸名家「肥女」雕塑遭人嫌　網友笑噴：還有比他更奇葩作品

遊樂園「大擺錘」出大包…遊客慘倒掛高空！直擊片眾人嚇歪

大陸2月6日起試點恢復「出境團隊遊」　旅遊平台搜索量急升5倍

「強國交通」被譏野雞公司！陸交通部火速撇清關係　幕後操盤手曝

「3生肖」過年財運旺！專家曝「中獎機率大」：一定要買彩券

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天　領取方式曝

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃　畫面傻眼了！妹子怒分手

看好00878　他想「拿500萬All in」季領7.7萬元！內行搖頭推1買法

汐止發大財！37坪5房華廈要近2千萬　她傻眼：難怪年輕人流行躺平

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

自帶天然wink！「獨眼海盜貓」仙氣照爆紅　爸告白：還是可愛美女

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

大陸熱門新聞

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

新人結婚遭疊羅漢壓地！男賓客狂扯新娘服

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

夫妻掏光積蓄買房！帶3娃住毛坯房：交房租不如還貸款

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

西藏隧道雪崩人車活埋28死！搜救基本結束

5台灣藝人登央視春晚　蘇有朋同台成龍

更多熱門

相關新聞

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即將從農曆虎年邁向兔年，大陸臨汾動物園特地舉行「虎兔交接」儀式慶祝，然而卻發生小老虎一口咬住兔子的事故，現場一片混亂，活動草草便收尾了。

5台灣藝人登央視春晚　蘇有朋同台成龍

5台灣藝人登央視春晚　蘇有朋同台成龍

虎年最後一天！命理專家：大掃除這東西必丟　

虎年最後一天！命理專家：大掃除這東西必丟　

年假首日！蔣萬安艋舺商圈拜早年

年假首日！蔣萬安艋舺商圈拜早年

紫南宮春初四以後皆可捐血換錢母

紫南宮春初四以後皆可捐血換錢母

關鍵字：

2023春節兔年玉兔二號探月工程月球月球照片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面