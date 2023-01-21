陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

▲「玉兔二號」月球車傳回最新照片 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

即將邁入農曆兔年，大陸探月工程「玉兔二號」月球車今（21）日從38萬公里外，發回最新的月球地形地貌照片，慶祝兔年的到來。

▲▼ 車轍印。（圖／央視新聞）

《央視新聞》報導指出，「玉兔二號」送來了一份新春祝福，這組照片展示近幾個月在月球拍攝的最新畫面，當中可見，月球地形地貌坑坑窪窪；「玉兔二號」在這個區域進行爬坡，隨後開始進入相對平緩路段，可以看到非常清晰的車轍印。

目前，「玉兔二號」在位於著陸點的西偏北方向，直線距離大約800公尺，月球車和車上科學載荷的狀態一切正常。春節期間，「玉兔二號」依然會繼續行走。

▲月球上的石塊 。（圖／央視新聞）

探月工程三期副總設計師李春來表示，因為長期受到太空風化和太陽風的轟擊，月球的山都比較圓滑。根據月球車的車轍印，科研人員可以根據印跡分析岩石力學的特性，不同的岩石和不同的土壤會有不同的承載力和摩擦係數。

李春來指出，照片中的「撞擊坑」是科學家最喜歡的月球地貌之一，若其邊緣附近存在顆粒狀的凸起石頭，說明這個「撞擊坑」還未被完全風化，形成的年份比較新。科學家會針對照片獲得的資訊，對「玉兔二號」下達下次任務的指令，來獲得感興趣的科學數據。