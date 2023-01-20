紫南宮去年募1456萬CC熱血　春節初四以後可捐血換兔年錢母

▲竹山紫南宮於今年持續辦理捐血換錢母活動。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山紫南宮於111年度「以錢母催血」有功，共募得5萬8237單位的血液，相當於近1456萬CC；台中捐血中心對紫南宮的大力相挺，及全台各地的信眾的熱情支持表示感謝，也提醒兔年春節連假除了除夕至初三（21日至24日）暫停外，「捐血送錢母」活動仍每天持續進行中，邀請國人與土地公一起捐血救人做公益。

竹山紫南宮於去年底推出全新兔年錢母，今年元旦狂吸10萬人湧入、排出超過7公里人龍領取，而照往例大年初一還會再發放一次；但廟方慮及人潮車潮壅塞、每每讓周邊居民無法好好過年而生怨，加上春節返台返鄉潮恐引發疫情，因此連續第3年取消初一排隊領取活動，改為透過廣播公布特定條件、不定時發送。

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▲▼竹山紫南宮1、2月捐血活動行程表。（圖／翻攝「竹山紫南宮」臉書粉團）

廟方指出，春節連假期間包括今天小年夜、初四至初八（25至29日）連假結束，每天早上9時30分至下午3時都可在水濂廣場（七星級廁所下方）的捐血站捐血，捐250CC可獲銀錢母1枚、捐500CC可獲金、銀錢母各1枚，結束時間視人潮狀況調整，2月份的捐血活動行程也已公布在「竹山紫南宮」臉書官方粉團：https://www.facebook.com/ZiNan.org.tw。

▲竹山紫南宮111年催血有功。（圖／翻攝臉書「台中捐血中心粉絲團」）

捐血中心籲請民眾捐血時全程配戴口罩、保持社交距離，施打過mRNA類的BNT輝瑞和莫德納、腺病毒載體類的AZ阿斯特捷利康和嬌生等新冠肺炎疫苗，皆無須緩捐，高血壓和糖尿病患者若吃藥控制得宜、血壓也可正常捐血。