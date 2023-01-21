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虎年最後一天！命理專家：大掃除這物品不丟恐招意外、破財　

▲▼ 。（資料照／記者白珈陽攝）

▲命理專家楊登嵙表示，迎新年有一樣東西非丟不可，那就是「破碗丶破杯丶破盆」，若留著過年恐招意外及破財。（資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

舊的一年過去，人們把新的希望寄托在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。命理專家楊登嵙表示，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」，有一樣東西非丟不可，那就是「破碗丶破杯丶破盆」，若留著過年恐招意外及破財。

楊登嵙說，大掃除時哪些東西要留下或扔掉？若什麼東西都留，任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運。他整理出九大過年掃除必丟物品。

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一、 破碗丶破杯丶破盆：若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、 枯死植物：有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、 過期或不吃的藥：過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、 過期的食物：過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、 損壞不修的家電：家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、 老舊娃娃、人偶：老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、 舊雜誌、型錄：老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、 破損老舊不穿的衣服：破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、 看了心情會不好的物品：觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

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