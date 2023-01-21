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最美燈會在這裡　來自波蘭台灣女婿驚歎世界上最棒的地方！

▲來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，讚嘆台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，讚嘆台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，以分享一個外國人如何深受台灣吸引，及離不開台灣的事情等種種特殊題材影片，引起國內外網友的矚目，他｢來台灣是個錯誤｣和｢我在台灣學到的7件事｣等影片在台灣大受好評，熱愛台灣的種種行徑，也因此把安德從觀光客正式變成了台灣女婿。

▲來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，讚嘆台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在最新更新的內容中他提到，台灣人數學可以這麼好的原因，是因為從小就開始數算紅包有多少錢、可以買多少樂高。他這次帶著全家來到了台南鹽水和龍崎兩個地方看燈會，以往只有到鹽水看蜂炮的他這次在白天造訪，看到了八角樓、永成戲院等具有歷史痕跡的建築，還前往擁有60年歷史的銀鋒冰果室，他向網友大推完全不同口味的西瓜檸檬汁，也對整個鹽水的街景佈滿了裝置藝術的｢月之美術館｣讚嘆不已，街頭處處可見應景的兔大叔更是讓他的女兒Natalia愛不釋手。

▲來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，讚嘆台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

離開了鹽水，安德一家前往位於龍崎虎形山公園區特有的山林燈會—｢龍崎光節空山祭｣，他推崇走完整個空山祭對自己來說是一個療癒的旅程，「城市裡有太多比較、太多噪音，那些聲音會破壞你的平靜，看到藝術家們和龍崎國小的小朋友一起攜手努力推廣自己的家鄉，讓我非常感動。」全程走完這個號稱全台最美山林燈會更是讓安德直呼：「龍崎是個隠藏在山中的寶石，當太陽下山後，燈光亮起，奇蹟就發生了！其實你離開的那座山、那個空曠的地方，是你心靈和靈魂需要的自然和空間……你需要家人和老朋友的溫暖來療愈。然後，你竟然覺得那座空山就是以前的你，一到龍崎就覺得又充滿能量了……」。

▲來自波蘭的網紅攝影師｢外國人在台灣--安德鏡頭下的世界｣，讚嘆台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）
2023月津港燈節開放時間: 1/14(六) - 2/12(日) 17:30-23:00

2023龍崎光節空山祭開放時間: 12/24(六) - 2/12(日) 17:30-22:00

影片來自YOUTUBE－外國人在台灣-安德鏡頭下的世界頻道youtu.be/diKgC-iAzmQ

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