外交部：注意到「疑美論」耳語　批中國認知作戰

▲外交部副發言人蕭光偉。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

記者呂晏慈／台北報導

甫接任民進黨主席的副總統賴清德日前公開拋出「不能讓疑美論破壞台美關係」等語，引發熱議。外交部副發言人蕭光偉19日於例行記者會答覆媒體提問說，外交部注意到有零星的「疑美論」、「反美論」耳語再度出現，這是中國認知作戰的一貫手法，強調台灣與美國因彼此共同的利益與民主自由等共享價值上，讓雙方的夥伴關係日益密切，未來台灣將在穩健基礎上持續推升台美關係。

外交部今天上午舉行例行記者會，有媒體詢問，近期是否有所謂的「疑美論」、「反美論」，進而影響國安、外交及經貿發展？蕭光偉回應，最近注意到有零星的「疑美論」、「反美論」耳語再度出現，這是中國認知作戰的一貫手法，經由本地若干有心人士的推波助瀾，進而放大，試圖透過扭曲事實、斷章取義的方式，伺機見縫插針，企圖侵蝕台灣民眾的信心，進而破壞台美關係。

蕭光偉表示，外交部要強調，近來台美關係不斷正面發展，不僅美國行政部門、高層不斷展現對台海和平穩定的支持，與對台灣的堅定承諾，美國國會更以史上最多的法案數量，最強勁的立法內容，乃至於絡繹不絕的訪問，來展現對台灣的支持，從聯邦到地方，從安全經貿到教育文化，雙方在所有層面合作，都是在蓬勃發展當中。

蕭光偉說，台美關係處於史上最緊密、熱絡的時期，相信各界都有目共睹，近年來，強化台美關係一直是跨黨派的共識，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》、「6項保證」，落實對台灣的相關承諾，外交部要強調，拜登政府自上任以來，已經多次強調對台灣的安全承諾堅若磐石，在去年已經8度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期更多次利用各種國際場合，單獨或聯合理念相近的國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

蕭光偉強調，台美基於共享利益與價值，持續拓展多層面的合作領域，提升全球夥伴關係，除了支持我國各項國際參與角色，另外也透過日本、澳洲等理念相近的國家，深化在專業領域的交流合作，近期更透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、台美教育倡議、台美發展人道援助合作了解備忘錄，擴大台美夥伴關係，本周剛剛舉行的台美21世紀貿易倡議新一輪談判，展現雙方對持續深化雙邊經貿連結具高度共識與決心。