暴雪禁止「居住在中國的玩家」參加爐石傳說賽事：港澳台可以參賽

▲手遊《爐石傳說》（爐石戰記）在全球有不少死忠玩家。（圖／ETtoday）

記者魏有德／綜合報導

暴雪旗下手遊《爐石傳說》（爐石戰記，下同）官方今（20）日公開2023年賽事的比賽規則，還在公告頁下的常見問題處備註，居住在中國的玩家無法參與賽事，若是在賽事過程中找到合作夥伴，將會重新評估參賽資格。對此，大陸玩家氣炸，直指暴雪歧視、公然支持「台獨」，還要求大陸玩家一起抵制《爐石傳說》遊戲。

▲暴雪手遊《爐石傳說》（爐石戰記）禁止居住在中國的玩家參與2023年賽事。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，按照此前雙方（暴雪及大陸代理商網易）公告，國服暴雪遊戲將會在1月24日正式停服，屆時《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》等遊戲都將停服。

據了解，暴雪和網易合作破裂的原因，雙方各執一詞，知情人士透露，合作終止的主要原因是價錢未能談妥，暴雪方針對續約提出高價條件，這讓網易無法接受。此外，大陸也有多家遊戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，包括騰訊、完美世界、B站等。

對於《爐石傳說》的「禁賽公告」，大陸玩家紛紛留言回應稱，「強調港澳台可以參賽，不言而喻」；「別怪中國玩家抵制」；「意外嗎？又不是第一次」；「赤裸裸的種族歧視」；「暴雪吃相真難看」；「名正言順反華，抵制暴雪」。