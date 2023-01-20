問鼎2024／塔羅占卜4政壇大咖　命理師：侯友宜因這原因運勢旺

▲由左至右分別為副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday新聞雲》在農曆春節前訪問小孟老師，透過塔羅占卜、星象學、生肖，點評包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等政壇要角的新年運勢。整體而言，甫以逾115萬票成功連任的侯友宜運勢最旺，綜合評分達到95分，郭台銘得力於「寶劍牌」擁90分，生肖屬豬的柯文哲走大運有88分，至於賴清德因冥王星進入投機宮位，運勢約85分，仍有機會憑藉副手運勢加乘逆轉勝。

小孟老師分析，他幫侯友宜抽出「錢幣騎士」正位牌，代表「內心有憧憬，在等人解圍」，在政治面的意涵暗示著，需要有人協助侯友宜突破提名機制的困局，且騎士騎在馬上，代表侯友宜會是被人「拱」出來的；在生肖方面，侯友宜生肖屬雞，雞披彩衣會光鮮亮麗，今年運勢極強。

在郭台銘的新年運勢方面，小孟老師表示，塔羅占卜抽出「寶劍」正位牌，寶劍代表開天闢地，儘管很多人期待郭台銘選總統，但對郭來說，從政只是實踐人生價值的其中一個方式，他還有很多事情可以做，加上郭的生肖屬虎「今年有得吃」，不過在星座方面，天秤座今年運勢「平平」，可以說是「不好也不壞」。

小孟老師表示，屬豬的柯文哲今年將走大運，而柯的星座是獅子座，塔羅占卜抽出「戀人」，獅子座的火星將在2023年5月進入人脈相關的宮位，代表人脈、人際關係「整個都上來」，可能在這個時期遇到貴人。他補充，柯文哲屬豬，若與屬虎的郭台銘結盟，要彼此互相尊重，小心「老虎把豬吃了」，至於副手可找身段比較柔軟的女孩子，可與柯的性格互補。

最後，對於賴清德的運勢，小孟老師直言，賴清德生肖也屬豬，以生肖來說非常好，但他的星座天秤座運勢比較差，賴要慎防團隊中出現豬隊友，並可能在3至5月遭遇派系之間的紛爭，塔羅占卜抽出「正義」，提醒賴也要小心有官司、負面爭議纏身的人。他說，賴清德今年可能選得很辛苦，不過運勢仍有機會逆轉，關鍵在於要找對的副手，他認為「男男配」還不錯，可與賴分進合擊、一軟一硬最好，且現在距離選舉還很遠，仍可能出現其他變數。

▲小孟老師解析政壇大咖新年運勢。（圖／小孟老師提供）

▲「正義牌」暗示賴清德要小心官司纏身的人。（圖／小孟老師提供）

▲「戀人牌」暗指柯文哲要找到「命中註定」的貴人。（圖／小孟老師提供）

▲「錢幣騎士」牌顯示侯友宜可能會被「拱」出來。（圖／小孟老師提供）

▲郭台銘的「寶劍牌」有開天闢地的意義。（圖／小孟老師提供）