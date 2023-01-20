問鼎2024／郭台銘屬虎太兇可跟他合作　命理師：今年有得吃了

▲鴻海集團創辦人郭台銘仍是問鼎2024總統人選之一。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選去年底甫落幕，2024年總統及立委選舉紛沓而至，在藍綠白政壇大咖中，鴻海集團創辦人郭台銘的動向向來備受關注，對此，知名命理專家小孟老師透過塔羅占卜，抽出「寶劍」正位牌，顯示郭台銘就算不碰政治，也有很多動作可以做，就算沒有去國民黨陣營，也可以轉投台灣民眾黨，「全部人中他最自由」，加上郭生肖屬虎，「今年有得吃！」

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday新聞雲》在農曆春節前訪問小孟老師，點評包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等政壇要角的兔年新運勢。

針對郭台銘的新年運勢，小孟老師分析，郭台銘生肖屬老虎，今年適逢兔年，代表郭台銘今年有得吃了，他要送郭台銘一個建議：等待。他表示，老虎很兇，相較於屬雞的新北市長侯友宜比較溫和，老虎太兇了，但若兩人能夠結合或合作，由雞搭配老虎是最棒。

▲小孟老師認為侯友宜、郭台銘「雞虎配」最棒。（資料照／記者沈繼昌攝）

小孟老師進一步指出，他透過塔羅占卜抽出「寶劍」正位牌，寶劍代表開天闢地，很多人希望郭台銘出馬選總統，因為他是「台灣的貴人」，不過，郭台銘已經有很多東西了，就算不碰政治，仍然有很多事情可以做，相對其他政治人物沒有政治就「什麼也不是」，政治只是郭實踐人生價值的其中一種方式。

此外，小孟老師也說，郭台銘是檯面所有政壇大咖中最自由的，就算不去國民黨，也可以投入台灣民眾黨主席柯文哲陣營，加上他有錢、曾大力幫助台灣，因為經商擁有國際觀，亦可襄助推動兩岸關係。

至於星座方面，小孟老師不諱言，郭台銘是天秤座，不過，2023年天秤座的運勢「平平」，可以說是「不好也不壞」。

▲小孟老師為郭台銘抽出寶劍牌。（圖／小孟老師提供）

▲小孟老師建議郭台銘「等待」兩字。（圖／小孟老師提供）