問鼎2024／侯友宜塔羅占卜「錢幣騎士」　命理專家獨家解析

▲侯友宜的臉書橫幅寫著「2023團結共好」文字。（資料照／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，今年適逢2024總統及立委選舉年，許多政要都把握機會向民眾拜年、爭取好感度。命理專家小孟老師透過塔羅占卜解析新北市長侯友宜運勢，抽出一張「錢幣騎士」正位牌，一名騎士騎在馬匹上，代表心中有憧憬，需要有人幫忙解圍，加上侯生肖屬雞，雞披彩衣會光鮮亮麗，今年運勢極強。

為解析藍綠政治人物新年度的流年運勢，《ETtoday新聞雲》在農曆春節前獨家專訪小孟老師，點評包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等政壇要角的兔年運勢。

▲侯友宜過年前發布「兔吉利來」春聯。（資料照／記者許靖騏攝）

▲小孟老師解析多位政壇大咖新年運勢。（圖／小孟老師提供）

侯友宜去年底以超過115萬票成功連任新北市長，更是國民黨問鼎2024總統的熱門人選，政壇普遍點評，侯友宜坐擁「通吃藍綠」的高人氣，不過，他因為還是新北市長，所以如何能夠在國民黨內出線，仍是一大難題。

對此，小孟老師透過塔羅占卜、生肖及星座來預測侯友宜的新年運勢，抽出「錢幣騎士正位」這張牌，牌面是一名騎士騎在馬匹上，代表侯友宜現在是「內心有憧憬，在等人解圍」。小孟老師說，現在很多人在拱侯友宜選總統，他的內心也有此憧憬，但面對提名機制，無法想出來就出來，需要有人幫他解圍，協助他突破困局。

小孟老師補充，侯友宜給人的信任感強，是熱門總統人選，他的生肖屬雞運勢蠻好的；值得一提的是，侯友宜的星座是雙子座，與2020年代表國民黨參選總統的高雄市前市長韓國瑜相同，但兩人的個性迥異，侯友宜內斂、韓國瑜外放，前者比後者更貼近民心，「雖然很多人都關心，侯友宜剛連任新北市長，轉戰總統是否會跟韓國瑜一樣，不過以『錢幣騎士』這張牌來看，他騎在馬上面，最後是會被拱出來的。」

▲小孟老師幫侯友宜抽出「錢幣騎士」牌。（圖／小孟老師提供）