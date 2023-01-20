問鼎2024／賴清德塔羅占卜正義牌　命理師曝逆轉關鍵：小心這種人

▲副總統賴清德參選總統已是綠營共識。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德當選民進黨主席，參選2024總統黨內早已定於一尊。對於賴清德的新年運勢，知名命理專家小孟老師分析，賴的生肖屬豬運勢非常好，不過星座天秤座比較差，代表高壓的冥王星進入投機相關的宮位，仍須穩扎穩打，不過，若是找到適當的副手人選將有機會逆轉選情，此外透過塔羅占卜抽出「正義牌」，要小心有法律問題、被起訴的人。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday新聞雲》在農曆春節前訪問小孟老師，點評包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等政壇要角的新年運勢。

▲小孟老師建議賴清德，拚總統大位必須穩扎穩打，慎防豬隊友。（圖／小孟老師提供）

小孟老師分析，賴清德的生肖屬豬，以生肖來說今年運勢非常好，不過，在星座方面，賴清德的天秤座運勢比較弱，尤其代表高壓、沒有幸運的冥王星進入投機宮位，對比2020年總統蔡英文拚連任時，靠著香港反送中、中國大陸對台文攻武嚇等外在情勢變化，民調大舉上升，賴清德今年恐怕就沒有這麼好運了，必須穩扎穩打。

此外，值得一提的是，小孟老師指出，天秤座的海王星進入團隊相關的宮位，暗示著今年將會有民進黨大老、重量級幹部「重出江湖」襄助賴清德，且今年3至5月土星將進入派系整合相關的宮位，土星又屬於比較「困難」的行星，屆時黨內可能會出現一些紛爭，質疑賴「他真的可以嗎？」也要慎防豬隊友，而在5月之後就可以團結向上。

小孟老師不諱言，賴清德的整體運勢不是太好，不過仍有機會逆轉勝，最好的方法就是找到互相搭配的副手人選，建議可以「男男配」，一人扮演攻擊手的角色、一人扮演比較軟性訴求方，例如天秤座與摩羯座、雙子座的人很合，目前知名綠營人物有高雄市長陳其邁是摩羯座，前副總統陳建仁是雙子座，「感覺還不錯」。

小孟老師透過塔羅占卜為賴清德抽出「正義牌」，這張牌面畫著一位女子拿著代表司法的秤子，代表賴清德絕對不能找有法律問題，或者被起訴的人當副手，絕對不可以找一些被認為有「弊端」的人，這些人也不宜在選舉過程間出來講話。他說，賴清德今年要很認真、異常辛苦拚選戰，但若找對副手、沒有豬隊友扣分，仍然有機會一搏，關鍵決勝點將是副手人選可以拉多少分數，且目前離選舉還有很長一段時間，仍然會有變數。

▲小孟老師為賴清德抽出「正義牌」。（圖／小孟老師提供）

▲總統蔡英文（中）、副總統賴清德（左）、前副總統陳建仁（右）於2020總統大選造勢活動上同台。（資料照／記者李毓康攝）