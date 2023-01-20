最後機會！高雄隱藏「600坪台版好市多」　年節禮盒、零食價超狂





▲隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」，在600坪大倉庫內販售多種零食、飲料、年節禮盒，超優惠的批發價格吸引不少民眾一箱一箱採購補貨。因應春節假期展開，商家也特別在1月20日加開，讓民眾有機會最後採買年節產品。事實上，超狂隱藏版商家不只高雄有，包含屏東、台南、嘉義、苗栗也都有類似的零食批發廠。

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▲隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」。（圖／記者賴文萱攝）

偉昶食品主要以經銷餅乾類品牌商品為主，不過，600坪大的倉庫有對外開放零售，由於外觀是一棟超大鐵皮屋，並隱身在仁武工業區的巷弄裡，經過時看到附近車子變多、路人手上扛著一箱箱紙箱時，就知道已經到啦。

▲▼倉庫入口處擺放著一輛輛手推車，上頭放著紙箱，搖身一變成為好用的賣場大推車。（圖／記者賴文萱攝）

一進入倉庫內，入口處也像一般大賣場一樣放著多輛手推車，但造型也非常台味，貨真價實的手推車上面再放著紙箱，讓民眾一樣可以很方便的邊推邊大採購一番。





▲▼高雄隱藏版好市多內各種商品都有販售，價格也公開透明。（圖／記者賴文萱攝）

裡頭商品應有盡有，不只有大包的零食、餅乾、飲料、年節禮盒批發價，連你想得到的、沒想到的生活商品在這邊也買得到，甚至連也有少量藥妝商品。而商品架上都會有一張A4紙標示出來，價格一目了然、公開透明。

▲周末時刻倉庫有時會特別加開時段開放。（圖／記者賴文萱攝）

周末時刻倉庫有時會特別加開時段開放，經常就可以看到民眾一家大小開車來到這邊採購、補貨、大挖寶，也變成另類的走跳好去處。因應春節連假展開，商家特別在1月20日加開時段，讓民眾可趁最後機會前往採購春節產品，時段為早上8點至中午12點、下午1點30分至傍晚5點30分。

▲屏東隆達食品行。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上，類似這樣的零食批發商店不只高雄有。過去就有網友熱烈討論家鄉的「採買天堂」，每年過年都會特別去逛順便狂買。其中，位在屏東萬丹一間路邊的鐵皮屋「隆達食品行」，是糖果餅乾批發零售，不但各種小零嘴都能找到，而且價格也非常便宜，在當地的名氣真的非常響亮。

▲垂坤食品旗艦店。（圖／翻攝自IG）

另外，許多人也點名自己家鄉的「隱藏版商家」，像是苗栗的「垂坤」、嘉義的「金花」、台南的「百興隆」、高雄的「詠安」。網友們對此紛紛回應，「立馬想到垂坤」、「正準備要去金花」、「百興隆東西超多的」、「過年前警察都偷跑來詠安外面取締開單」、「隆達這裡好多寶可挖」。

▲金花食品。（圖／翻攝自IG）

▲百興隆食品行。（圖／翻攝自IG）

▼詠安糖果屋。（圖／翻攝自臉書）