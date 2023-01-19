東森幣打麻將秒湊桌百萬大獎等你拿　TOP100贏家再抽電動麻將桌

迎接兔新年，除了家中大掃除之外，也別忘了幫手機「瘦身」！LINE公布年前帳號大掃除小撇步，一鍵就能清除快取、釋出空間，手機再也不卡卡。另外，《東森新媒體ETtoday》整理出38款「新年快樂必載」貼圖，讓大家輕鬆拜年！