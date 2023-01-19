東森幣打麻將秒湊桌百萬大獎等你拿　TOP100贏家再抽電動麻將桌

▲東森購物推出「麻將新森活」線上遊戲，玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，即日起至2/28舉辦消費四重送活動。（圖／東森購物提供，以下同）
消費中心／台北報導
過年試手氣，快來東森購物玩麻將！東森購物為服務廣大會員，於1/1（日）推出全新線上麻將遊戲「麻將新森活」，截至目前已吸引1萬多名會員參加，迎接農曆新年到來，為了讓玩家玩得更過癮，自1/18（三）起至2/28（二）舉辦麻將全台爭霸戰，分為區域競賽和全台排行賽，玩家可自選戰區與全台各縣市好手PK，總獎額將送出超過30萬枚東森幣，全台排名前100名者再抽電動麻將桌。
東森幣新遊戲「麻將新森活」自1/1（日） 起推出，使用東森幣兌換專屬遊戲幣，即可線上開桌，1/18（三）起再推出「麻將全台爭霸戰」，歡迎麻將愛好者上線挑戰，以各縣市為區域競賽，例如台北人可以選台北戰區參加競賽，活動結束取得各戰區排名第一名可獲得8,888東森幣、第二名可獲得3,888東森幣、第三名可獲得1,888東森幣；另外取得全台排名前100名者再抽市價23,800元的電動麻將桌，還有市價999元的Strawberry益菌棉守護組共10名。
▲▼東森幣線上遊戲「麻將新森活」1/18（三）起至2/28（二）舉辦麻將全台爭霸戰，分為區域競賽和全台排行賽，歡迎全台麻將高手來挑戰。
過年玩麻將遊戲還有機會賺取百萬大獎，即日起至2/28（二）為止，東森購物特別消費四重送活動，只要登入「麻將新森活」遊戲就有機會得大獎，第一重抽一年份衛生紙，共送出20名，第二重再抽1萬東森幣，送出100名，第三重有機會搶iPhone14大獎，第四重凡年滿65歲以上會員，凡有消費即送一年份東森幣，讓老人家開心打牌，享受樂活人生，總獎項超過100萬，過年不怕打牌三缺一。
即日起透過東森購物網站或使用東購專屬App，進入遊戲專區的「麻將新森活」就能開始玩遊戲，也可透過ETtoday新聞雲網站、App進入遊戲專區，只要註冊成為東森購物網會員，兩步驟即可開始遊戲，透過ETtoday新聞雲APP，綁定東森購物帳號還可立即獲得300枚東森幣，一枚東森幣可兌換100枚遊戲幣，麻將湊桌玩不停！
讀者迴響