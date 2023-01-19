美歐精品直播時尚小天團樂敗　與東森購物合作推嚴選商品

▲擁有9萬粉絲追蹤的直播圈時尚小天團「樂敗Love Buy」。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

擁有12萬粉絲追蹤的直播圈時尚小天王「樂敗Love Buy」，主力為銷售歐美精品，但隨著時間挪移以及老客戶的需求下，逐漸增加日本、韓國，以及民生日常所需的寢具、電器、零食、保健食品等。同時為了給客人安心和保障，更在台中市烏日區開了實體門市，讓客人買得安心，有任何服務需求樂敗都能第一時間給予最好的售後的品質。主打今天結單，隔天出貨，讓客人能最快的收到喜愛的商品

樂敗老闆回想起自己進入直播圈的緣由，是在2017年的時候，朋友的熱情邀約下，和太太一起創業做直播，從剛開始一位直播主，成長到現在一天播四場(早、中、晚、凌晨)共八位直播主輪流開播，去滿足不同時段不同客群的需求。樂敗老闆表示在初期在剛剛接觸直播的時候，因為什麼都還在摸索嘗試，第一次親飛美國，很興奮也充滿好奇，立刻到商場採買各式商品，回到住的地方就連線開直播，為了配合台灣的作息時間，所以當時在美國開直播的時間是凌晨，開到美國早上的時間，休息一小時後又直奔商場，去採買客人想要的商品，還沒克服台灣美國時差就先經歷30個小時沒睡覺的情況，為的都是讓能更快了解進入直播的狀況。

談起創業中遇到最大的挫折，樂敗小天王表示，自己剛開始，完全沒有任何直播、電商經驗，從零開始，與太太因創業初期財務壓力，為了讓事業上軌道一天只睡兩至三個小時持續快一年，壓力大到造成圓形禿和鬼剃頭，全力以赴拚近一年的時間快白髮滿布，直到2018年中後才慢慢上軌道，作息才慢慢調整回來。樂敗老闆表示：「這是沒有退路全力以赴的往前衝，很開心前面的努力，至今都可以收到客人回饋高品質商品的喜悅感。」

曾經在事業小小起步階段，曾因為理念不同，股東分家，對方還是大學時就認識的好兄弟，自己另開直播台，還與別台聯手打壓，甚至惡意檢舉造謠，那段時間讓公司損失的金額上達千萬，一肩扛起的壓力與面對人性的自私無情，在經歷千辛萬苦後終於雨過天晴，對方最後也是黯然失敗收場，感謝不離不棄的支持者，是觀眾也是朋友，還有一路一直看我們成長的，也從客人變得像家人。

樂敗表示，所有的精品都是員工親自飛去美國、親自挑選帶回台灣，對於商品把關非常嚴格，一年365天天都給客人最好的優惠、最高的品質。未來會朝向創立自己的品牌，經營更大的直播事業體，長久經營讓客人快樂的在這裡敗(Buy)，每次的銷售，都是從「心」出發，客人就會感受到，自然會產生黏著度。並讓每一個新客也能變成「回頭客」是樂敗會持續努力的方向。

新春年節將至，樂敗也為粉絲們推薦了超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」， 係由米其林三星級的阿一師傅用一甲子功力研製的金牌料理，入口難忘。

而在年節大魚大肉的年菜洗禮同時，樂敗也誠意替粉絲精選—由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富的胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織 膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感。人要衣裝，擁有窈窕的身材，才能穿得下樂敗精選的美衣美品，讓自己天天都打扮得美美的，保持美麗好心情。

★樂敗精品Love Buy粉專: https://www.facebook.com/alllovebuy

▲樂敗實體門市。

▲MOMENT與東森購物合作開賣超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」，新春期間受到網友熱烈歡迎搶購。

▲MOMENT與東森購物合作開賣由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，可幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。