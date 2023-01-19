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超勵志百萬直播主棉花糖女孩胖妃　與東森購物合作推嚴選商品

▲擁有八萬追蹤的棉花糖女孩直播主胖妃。（圖／東森購物提供）

▲擁有八萬追蹤的棉花糖女孩直播主胖妃。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

擁有八萬追蹤的棉花糖女孩直播主御衣殿胖妃，從高中時期就開始在電商賣女裝，擁有12年網路銷售的經驗。胖妃有感於電商經濟大幅成長已接近飽和，因此決定於2019年開始直播，藉由詳細說明商品以及與人互動，將曾經線下專櫃經驗搬到線上直播，為消費者創造宛如身歷其境的體驗式購物臨場感。

談起一路走來的直播歷程，御衣殿胖妃笑著說，真的是超勵志棉花糖女孩創業記，胖妃剛開始全職做直播的時候，其實收入非常不穩定，每場只有10~20人觀看，為了能爭取開發新客源，除了原本晚上八點，常常開播到凌晨，還會在睡不著的早晨，多家場6-7點直播去拓展不同客群，當時壓力非常大，幾乎是燃燒生命的方式在做直播，努力打拼了一年多，一心想做出成績，也很感謝先生一路以來的陪伴和無條件的支持，才能堅持到現在。

胖妃是2020年疫情前第一個飛到大陸廣州去直播包包的直播台，當時全身上下只有3萬台幣，就憑一股跟天借膽的勇氣，直接買機票，毅然飛去大陸陌生開發廣州批發市場，開播第一場就賣掉兩千顆包，甚至還沒辦法付貨款，胖妃笑著補充說，還好合作窗口願意相信我們，讓我們出貨後再付款，因此胖妃很感謝這一路上遇到的貴人。

▲超勵志百萬直播主棉花糖女孩胖妃與東森購物合作推嚴選商品。（圖／東森購物提供）

▲御衣殿—胖妃與東森購物合作開賣超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」，新春期間受到網友熱烈歡迎搶購。

胖妃認為直播創業迄今， 遇到最感動的是，當時生產坐月子，曾停止直播一段時間，沒想到生完復出第一場，所有的客人都回來觀看，甚至觀看人數還比以前更高。胖妃覺得自己和客人就像朋友，朋友間願意彼此體諒，不會因為一些狀況就離開，所以對於熟悉的鐵粉們，老闆娘胖妃笑說還有客製化服務。談起自己的直播風格，胖妃相當有信心的表示，自己每次都會對產品做非常詳細的介紹，並會將衣服尺寸、任何版型、腰圍仔細地說明，讓客人在線上也能選到最適合自己的商品。胖妃表示，自己經營直播的風格，就是把粉絲當朋友，就如同和好朋友互動一樣，在直播上會開完大笑、搞笑，同時認真的為每位在線上的客人詳細推薦適合的商品。

說起自己創立品牌的理念，胖妃表示，由於本身的身材胖胖的，有感於自己去外面門市買衣服、試穿衣服受到的異樣眼光，所以更致力於打造除了中小尺碼外，所有大尺碼的客人都可以挑選到自己喜歡的衣服，不因尺寸受到侷限，所有尺碼的女孩都可以穿出自信美麗。取名「御衣殿」，胖妃說明御代表著皇室御用，御衣殿代表著提供高貴同時平價的女裝，讓女孩們可以愛自己同時，也無需花費太多金額。而御衣殿除了主力服飾，也有推薦自家的保養品和保健食品，希望大家買了可以天天用、不要買了捨不得吃、捨不得用，要大家買了真的都可以感受到效果。

新春年節將至，御衣殿--胖妃也為粉絲們推薦了超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」， 係由米其林三星級的阿一師傅用一甲子功力研製的金牌料理，入口難忘。

▲超勵志百萬直播主棉花糖女孩胖妃與東森購物合作推嚴選商品。（圖／東森購物提供）

▲御衣殿-胖妃與東森購物合作開賣由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，可幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。

而在年節大魚大肉的年菜洗禮同時，御衣店--胖妃也誠意替粉絲精選—由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富的胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織 膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感。人要衣裝，擁有窈窕的身材，才能穿得下胖妃精選的美衣，讓自己天天都打扮得美美的，保持美麗好心情。

★御衣殿粉專:
https://www.facebook.com/shufa.shop
 

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