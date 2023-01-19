LINE大掃除一鍵清快取　瘦完身手刀收38款可愛兔年祝賀貼圖

▲LINE也需要年前大掃除。（圖／翻攝自LINE官網，下同。）

記者黃翊婷／綜合報導

迎接兔新年，除了家中大掃除之外，也別忘了幫手機「瘦身」！LINE公布年前帳號大掃除小撇步，一鍵就能清除快取、釋出空間，手機再也不卡卡。另外，《東森新媒體ETtoday》整理出38款「新年快樂必載」貼圖，讓大家輕鬆拜年！

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▲整理好友和群組。

第一招：整理好友／群組清單，刪除幽靈好友。

不少民眾應該有為了工作加好友的經驗，若工作已經完成也沒有繼續聯繫的必要，這個時候就很適合清理掉那些好久沒有聯絡好友，或已經不會再使用的群組，等到有需要再加就可以了。

刪除好友路徑：長按欲刪除的好友>選擇「刪除」

退出群組路徑：長按欲退出的群組>選擇「退出群組」

▲整理貼圖。

第二招：整理貼圖庫存。

有些貼圖好久沒有使用，這時候可以整理一下貼圖排序，或選擇刪除貼圖，讓LINE使用起來更方便。

路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示） > 貼圖 > 變更順序 / 刪除貼圖

▲清除快取。

第三招：清除快取，釋出手機空間。

日常透過LINE收到的照片、語音訊息、檔案等，難免會增加LINE應用程式所占用的手機空間，同時也會累積快取（Cache），其實只要簡單一鍵，就能輕鬆清除快取。

路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 聊天 > 刪除資料 > 清除

另外，兔年拜年當然也要擁有一些可愛的貼圖，《東森新媒體ETtoday》整理出38款「新年快樂必載」貼圖，詳細如下：

塔仔不正經 玩轉新一年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

華歌爾 × 不死兔｜下載請點

下載期限：2023/2/4，90天

LINE社群 × weiweiboy｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

LOEWE期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量｜下載請點

下載期限：2023/2/16，180天

台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

PChome × 兔兔超人 幸福迎新年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常｜下載請點

下載期限：2023/2/3，180天

LINE購物商城 × 點陣星球｜下載請點

下載期限：2023/2/8，90天

梵克雅寶新年貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，90天

陪你過新年! momo co × 糖水鋪｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

明星3缺1兔gether幸運貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

華南銀行小n與您分享快樂生活｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

Richart 兔給樂｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

LINE購物 × 狗狗君｜下載請點

下載期限：2023/2/5，90天

上半年競賽GOGOGO｜下載請點

下載期限：2023/1/29，180天

永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

下載期限：2023/2/1，90天

包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

下載期限：2023/2/2，90天

阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

下載期限：2023/2/2，180天

新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

下載期限：2023/1/29，90天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2023/1/27，180天

LINE購物 × 只是一顆麻糬｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

黑貓 with you｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

下載期限：2023/1/18，90天

LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

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下載期限：2023/1/19，90天

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

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下載期限：2023/1/19，180天

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下載期限：2023/1/19，180天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天