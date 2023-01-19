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只要10元爽喝！4大超商「春節咖啡優惠」一次看　還有買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上都有咖啡優惠，其中，大杯美式35杯組合價888元，等於每杯只要25元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待好久的春節連假終於要到了，絕對要在家悠閒喝咖啡！以下為4大超商祭出的「春節咖啡優惠」，除了加10元就能多喝1杯美式或拿鐵之外，還有超殺的買1送1以及各種組合優惠。

●7-11

7-11門市將於1月22日起至1月25日止推出指定咖啡飲品「任選2杯88折」，品項有CITY CAFE特大杯美式(冰/熱)、CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA冰淇淋紅茶。

7-11 OPEN POINT行動隨時取也有2大咖啡優惠，1月20日起至1月29日止，首先為「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買6送6」以及「CITY TEA現萃茶香鑽水果茶買2送2」，組數每日限量，售完為止。

另一項優惠為「兔年888元」，品項有「CITY CAFE大杯美式35杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵23杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶22杯」、「CITY TEA經典純奶茶、四季春純奶青任選26杯」、「CITY PRIMA精品美式16杯」；若轉贈以上888元組合，每組轉贈者帳號可再獲得8點OPEN POINT點數(可累贈)，最高可獲得88點。

●全家

全家門市自即日起至1月23日於門市祭出「Let’s Café大杯特濃美式／拿鐵」、「Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）」通通可享「同品項買1送1」，提醒不可寄杯，且需使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家美式、拿鐵通通買1送1。（圖／全家提供）

同期間加碼在APP跨店取優惠推出「Let's Café大杯經典美式／拿鐵同品項買1送1」、「Let's Café大杯單品美式／拿鐵同品項買1送1」，每人限購1組，可兌換至2月24日；還有「Let's Café大杯經典美式80杯1888元 」、「Let's Café大杯經典拿鐵66杯1888元」、「Let's Café大杯單品美式36杯1888元」、「Let's Café大杯單品拿鐵32杯1888元」及「私品茶55元系列飲品（口味任選）66杯1888元」等5大組合優惠，每人限購2組，可兌換期限至2024年12月25日。

●萊爾富

萊爾富推出春節咖啡優惠，1月21日起至1月26日止連續6天，指定咖啡飲品可享「加10元多1杯」，品項包含原價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，以及原價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵以及大杯炭焙鐵觀音拿鐵等。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富指定咖啡品項「加10元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart門市自即日起至1月23日止祭出「咖啡買2送1」優惠，品項包含大杯莊園級美式／拿鐵以及濃厚美式／拿鐵。

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