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梧棲大德國小「小小書法家」揮毫　500張春聯搶光光

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

▲台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區大德國小推動書法教育不遺餘力，學生征戰各項比賽成績優秀，18日上午舉辦小小書法家快閃揮毫活動，12名小朋友現場懸腕，架式十足，年紀最小者是4名2年級學生，粉絲們大排長龍的站在12名小小書法家面前，連老師也沒有特權照樣排隊，500張春聯一下子全被領光。

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

大德國小積極推動書法教育向下扎根，學生都利用早、午休時間自我練習，參加校外各項比賽都獲得優異成績，培養出未來的大書法家，其中5年級生曹宸瑋去年12月代表台中市參加全國語文競賽國小組寫字比賽，是唯一榮獲全國特優的的5年級生。

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

此外，學校日前參加第17屆桃園市春聯書法比賽，4年級生王呈洋特優、陳羿涵優選，2年級生黃柏淵在慈龍杯全國書法低年級組獲第5名。

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

今天的揮毫活動，12名小小書法家包括6年級生邱彥瑀、張峪慎，5年級生曹宸瑋、謝宛芯，4年級生王呈洋、陳羿涵、楊芝宜，3年級生王允迦、2年級生張芷寧、黃柏淵、黃予亮、林芊雨，現場揮灑斗方春聯，師生爭相排隊領取各小書法家的作品，500張春聯索取一空。

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

學校為了讓小朋友學習資源回收的重要性，舉辦舊制服捐贈或以小換大活動，讓家中不穿的制服再利用，世界和平會也到場辦理捐發票活動，讓學生們學會用愛心做公益。

▲▼台中市梧棲區大德國小積極推動書法教育，上午舉辦「小小書法家」揮毫，500張春聯搶光光。（圖／大德國小提供，下同）

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