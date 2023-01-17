視察傳統市場年貨供應　張善政向攤商拜早年...還送福袋春聯

▲桃園市長張善政今（17）日上午視察桃園區新永和市場，向攤商拜早年並贈送春聯與福袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離農曆春節還剩5天，桃園市長張善政今（17）日上午前往桃園區新永和市場視察傳統市長年貨供應情形，張善政表示，攤商與買菜族排隊領取非常踴躍，除預先向市民拜早年外，也贈送「兔躍新程」春聯與福袋，提前祝福大家

新年快樂、免年行大運。

張善政今天早上在經發局長張誠、農業局長陳冠義、桃園區長陳玉明、桃園果菜市場董事長呂淑真、新永和市場自治會會長李麗凰等人陪同下，到新永和市場視察年貨蔬果、肉品等海鮮供貨情形。

▲桃園市長張善政今天上午視察桃園區新永和市場，贈送肉商拜春聯與福袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，農曆春節將屆，趕往位於市中心的新永和傳統市場，希望向採買年貨市民及攤商分享過年喜悅，並將今年市府製作相當別出心裁的福袋與春聯發送給市民朋友，希望大家可以沾染春節喜氣與福氣，看到不少民眾排隊索取春聯與福袋，心裡感覺很開心，提前祝福大家新年快樂、兔年行大運。

▲桃園市長張善政今天上午前往新永和市場，向採買年貨市民提前拜年並贈送春聯與福袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經發局長張誠說，新永和市場為桃園市規模最大公有市場，去年首次參與中央星級評核即榮獲4星「優良市集」殊榮，市場中也有43家攤商，榮獲經濟部「樂活名攤」之星認證，鼓勵民眾踴躍至新永和市場採買年貨。此外，市府逐年編列預算協助傳統市場1及夜市更新相關設施，持續辦理「課程研習培訓」、「交流座談會」及「行銷活動」，以提升攤位整體形象。

張誠強調，市府也積極擴大辦理攤位改造計畫，近2年新永和市場已完成20個攤位改造，結合「桃園上好攤選拔」，期盼打造桃園市集亮點示範攤位，吸引更多人潮採買。