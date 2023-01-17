　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

▲▼ 侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求，市府加碼再刷萬份。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

為迎接2023年兔年到來，新北市政府推出的「兔吉利來」春聯，由新北市長侯友宜親自開箱，期許嶄新的兔年春聯，為市民帶來更多的幸福與安定。新北市府稍早指出，自本月6日開放索取後，立刻引發市民瘋搶，迅速秒殺，為因應廣大市民需求，「 兔吉利來」春聯火速再版加印萬份。

市府表示，新北市每逢農曆新年，皆邀請民間設計高手、書法家打造賀歲春聯，從「家金鼠喜」、 「牛好日子」到「平安祥虎」， 年年具新意。今年推出的「兔吉利來」同樣饒富創意，台語諧音就是「兔（鏟）錢進來」，祝福大家財運亨通、錢兔似錦。

▲▼ 侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求 。（圖／新北市政府提供）

今年新北市政府再度邀請新北青年書法家王意淳攜手設計師王景民，首度以兄妹檔之姿合作，聯手打造賀歲春聯。由於「兔」字，融入水墨寫意線條，並以金色描繪兔耳、尾巴的意象，展現出兔子向前跳躍的瞬間動感，象徵兔躍新程，帶著朝氣與活力邁入2023年。側邊還有加上金印「幸福兔兔好」，台語諧音為「幸福嘟嘟好」。極為討喜的意境，立刻掀起市民爭相索取旋風。侯友宜還自創順口溜，台語教學今年春聯的諧音念法，提前向市民朋友拜年，節慶味十足。

此外，新北兔年福袋以及兔年紅包袋也供不應求，福袋外袋的金兔耳朵就像手開心招手比YA，內卡正面有貼著10元硬幣的兔子，象徵「錢兔兔（鏟）錢」，祝福市民兔年財運亨通、錢兔似錦，另一面還有象徵好彩頭的滿滿金蘿蔔。還沒等到春節到來 ，已經掀起一股詢問風潮。

▲▼ 侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求 。（圖／新北市政府提供）

另外，市府也提到，化身兔年太空艙的新北市政府大廳，吸睛的宇宙新年元素， 也吸引大批民眾朝聖，成為打卡熱拍的景點。兔星人搭乘紅彩頭飛船來到，象徵好兆頭到新北，民眾可進到紅蘿蔔駕駛艙內，觀看拜年影片，還設置了兔星人閃爍燈箱。並大量減少一次性使用的設計，讓材料循環再利用，如草皮可延用至其他展場，布料製成抱枕，帆布做成環保袋，植栽亦可繼續栽種。大廳佈置是由新北臺藝大的團隊規劃，從設計開始就融入SDGs概念，讓歡慶傳統年節也可以很永續，年節期間一直到2月5日，民眾都可以前往拍照、打卡、應景過年討個好彩頭。

▲▼ 侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求 。（圖／新北市政府提供）
 

ET快訊
怎麼有血？學妹借宿學長家　睡夢中遭性侵4次
桃猿公布石垣島25人！　經典賽2成員入列
不只領6000元！全台10縣市砸錢加碼　這地方每人領1萬32
「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！　打敗羅浮宮
張穎穎不忍了！　情變汪小菲「你知道內幕？」開罵：滾
快訊／新莊2公車追撞！　3乘客「斷牙+破頭」急送醫
賓士「掀引擎蓋」停車被看光！網笑給你看正AMG　內行曝用意
台中三井LaLaport人潮影像曝　美食區座位全滿！櫃位結帳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雷厲風行！6千現金何時領？　管碧玲要求最速模式：228發絕對做得到

蔡詩萍年前改造市府地下街　要讓市民感受「市府好有趣！」

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

2024年國民黨港湖禮讓黃珊珊？　蔣萬安：黨中央會有妥適安排

東明社宅增青銀換居5戶、多房型　蔣萬安：會做詳盡評估

「換閣揆是自毀長城」　游淑慧曝蘇貞昌自比袁崇煥是講給「她」聽

開後門？預售屋禁換約不溯及既往　花敬群：這是關後門

公督盟要求林奕華辭立委　蔣萬安：未來一起努力推市政

侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

小黨互尬？台灣基進酸時代力量　「偶像團體最後會裂解」

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

雷厲風行！6千現金何時領？　管碧玲要求最速模式：228發絕對做得到

蔡詩萍年前改造市府地下街　要讓市民感受「市府好有趣！」

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

2024年國民黨港湖禮讓黃珊珊？　蔣萬安：黨中央會有妥適安排

東明社宅增青銀換居5戶、多房型　蔣萬安：會做詳盡評估

「換閣揆是自毀長城」　游淑慧曝蘇貞昌自比袁崇煥是講給「她」聽

開後門？預售屋禁換約不溯及既往　花敬群：這是關後門

公督盟要求林奕華辭立委　蔣萬安：未來一起努力推市政

侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

小黨互尬？台灣基進酸時代力量　「偶像團體最後會裂解」

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

被巫師迷嗆以為自己名人堂球員？　格林末節爆發堵上酸民的嘴

住戶求助「怎組優良管委會？」釣過來人6經驗談　曝最佳委員數

快訊／台股虎年跌15%　每位股民帳面虧損67萬

蹦出「姪子」借頭期款！金門婦衝郵局匯50萬　行員急擋保老本

等太久！髮廊座椅長出「厭世黑臉」　瞇瞇眼質問：輪到我了沒？

經典賽／對澳洲當作對台灣　韓國監督有對策

桃園「黑人家族」郭信一遭狙殺　通緝犯赴公祭現場追悼老大

飛南韓整形「整到丟命」！麻醉中心臟驟停　20多歲陸女魂斷異鄉

桃猿公布石垣島26人！古久保、陳瑞振帶隊　經典賽2成員入列

婦人闖商店「掀長輩」炸春光　10秒片嚇萬人：衝擊力太強

政治熱門新聞

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

連戰揭「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

柯文哲愛將偷吃人妻　正宮泣：沒一句道歉

高虹安處長偷吃輔仁大冰山！小三新娘照曝光

炎亞綸留言一句話　王浩宇道歉：很沒禮貌

陸製螺螄粉印統戰標語！經濟部公告下架

陸製螺螄粉印統戰標語　王美花指「違法走私」：實體跟電商都要下架

教召5次以上每次可領5000獎金！　今年4月起開放志願教召

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

當年民進黨11寇多慘烈？被鬥到「全軍覆沒」　立委席次89→27

王世堅爸爸非光明案洩密者　學者翻出保密局74年前公文

8軍團少將副指揮官遭控騷擾縣府女秘書　陸軍火速拔官

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

司法院長狂喊「抗中保台」　KMT醫委會籲：法官醜聞記得處理！

更多熱門

相關新聞

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

距離農曆春節還剩5天，桃園市長張善政今（17）日上午前往桃園區新永和市場視察傳統市長年貨供應情形，張善政表示，攤商與買菜族排隊領取非常踴躍，除預先向市民拜早年外，也贈送「兔躍新程」春聯與福袋，提前祝福大家新年快樂、免年行大運。

2024總統大選民調輸賴清德！　侯友宜：我還有2030年願景工程

2024總統大選民調輸賴清德！　侯友宜：我還有2030年願景工程

藍2024直接徵召為「開綠燈」？　侯友宜：要為國為民做出好成績

藍2024直接徵召為「開綠燈」？　侯友宜：要為國為民做出好成績

林濁水揭侯友宜出訪新加坡「政治因素」　曝侯的萬靈丹是「這句」

林濁水揭侯友宜出訪新加坡「政治因素」　曝侯的萬靈丹是「這句」

國民黨2024直接徵召「大咖」？　賴士葆：初選才最簡單

國民黨2024直接徵召「大咖」？　賴士葆：初選才最簡單

關鍵字：

侯友宜兔吉利來春聯

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面