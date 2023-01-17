侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

▲侯友宜春聯、福袋、紅包供不應求，市府加碼再刷萬份。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

為迎接2023年兔年到來，新北市政府推出的「兔吉利來」春聯，由新北市長侯友宜親自開箱，期許嶄新的兔年春聯，為市民帶來更多的幸福與安定。新北市府稍早指出，自本月6日開放索取後，立刻引發市民瘋搶，迅速秒殺，為因應廣大市民需求，「 兔吉利來」春聯火速再版加印萬份。

市府表示，新北市每逢農曆新年，皆邀請民間設計高手、書法家打造賀歲春聯，從「家金鼠喜」、 「牛好日子」到「平安祥虎」， 年年具新意。今年推出的「兔吉利來」同樣饒富創意，台語諧音就是「兔（鏟）錢進來」，祝福大家財運亨通、錢兔似錦。

今年新北市政府再度邀請新北青年書法家王意淳攜手設計師王景民，首度以兄妹檔之姿合作，聯手打造賀歲春聯。由於「兔」字，融入水墨寫意線條，並以金色描繪兔耳、尾巴的意象，展現出兔子向前跳躍的瞬間動感，象徵兔躍新程，帶著朝氣與活力邁入2023年。側邊還有加上金印「幸福兔兔好」，台語諧音為「幸福嘟嘟好」。極為討喜的意境，立刻掀起市民爭相索取旋風。侯友宜還自創順口溜，台語教學今年春聯的諧音念法，提前向市民朋友拜年，節慶味十足。

此外，新北兔年福袋以及兔年紅包袋也供不應求，福袋外袋的金兔耳朵就像手開心招手比YA，內卡正面有貼著10元硬幣的兔子，象徵「錢兔兔（鏟）錢」，祝福市民兔年財運亨通、錢兔似錦，另一面還有象徵好彩頭的滿滿金蘿蔔。還沒等到春節到來 ，已經掀起一股詢問風潮。

另外，市府也提到，化身兔年太空艙的新北市政府大廳，吸睛的宇宙新年元素， 也吸引大批民眾朝聖，成為打卡熱拍的景點。兔星人搭乘紅彩頭飛船來到，象徵好兆頭到新北，民眾可進到紅蘿蔔駕駛艙內，觀看拜年影片，還設置了兔星人閃爍燈箱。並大量減少一次性使用的設計，讓材料循環再利用，如草皮可延用至其他展場，布料製成抱枕，帆布做成環保袋，植栽亦可繼續栽種。大廳佈置是由新北臺藝大的團隊規劃，從設計開始就融入SDGs概念，讓歡慶傳統年節也可以很永續，年節期間一直到2月5日，民眾都可以前往拍照、打卡、應景過年討個好彩頭。



