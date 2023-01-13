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推廣墨香禪悅鈔經之美　法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展

▲推廣墨香禪悅鈔經之美 法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展。（圖／台大金山分院提供）

▲推廣墨香禪悅鈔經之美，法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展。（圖／台大金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

當一首又一首古典悠揚的古箏樂聲響起，臺大醫院金山分院的大廳裡坐滿了觀眾正在認真欣賞，周邊掛著許多寫著吉祥話的春聯，相當熱鬧又喜氣，包含金山區公所主秘、3位校長和5位里長等貴賓，和許多在地鄉親都來參加6日「墨香禪悅·禪悅書法鈔經班師生聯展」啟展茶會，由法鼓山社會大學主辦，展出新莊校區禪悅書法鈔經班師生的作品共63幅，共有約百人共同參與。

臺大醫院金山分院表示，書法班老師林欽商帶領學員們精心策畫已久，展出前兩週書法班師生也親自到現場佈展。展出作品包含：《心經》、《阿彌陀經》、聖嚴法師108自在語等，以隸書、行書、楷書、草書等字體書寫，呈現書畫之美與經典法語。曾濟群校長致詞時，特別介紹書法家林欽商老師，雖出身困苦的鄉村，但憑藉一己的努力也成為優秀的書法家，並積極推廣書藝之美，讓社大書法班學員都愛上書法。

▲推廣墨香禪悅鈔經之美 法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展。（圖／台大金山分院提供）

會中，還由曾濟群校長、張志豪院長及林欽商老師，共同揮毫「福」、「祿」、「喜」三字並落款及用印，給予金山分院拍賣，所得將用於偏鄉醫院醫療，也藉此祝福民眾新年大吉大利。3位貴賓揮毫時，吸引許多與會民眾拍照留下珍貴畫面，也讓醫院充滿墨香和歡喜又溫馨的氣息。現場還有「寫春聯送祝福」活動，同時，林老師也親自為貴賓、民眾及與會人員導覽。

臺大醫院金山分院張志豪院長表示，感謝法鼓山社大每年都在院內舉辦展覽，讓醫院增添人文之美和柔和的氛圍！「墨香禪悅」展期為即日起至3月30日，在金山醫院2、3樓北海藝廊展出，歡迎前往觀賞。

▲推廣墨香禪悅鈔經之美 法鼓山社大攜手台大金山分院書法聯展。（圖／台大金山分院提供）

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