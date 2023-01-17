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醫院辦揮毫快閃活動　民眾拿到創意春聯直呼太幸運

▲馬偕醫院辦揮毫快閃，贈送民眾創意春聯。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬偕醫院辦揮毫快閃，贈送民眾創意春聯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

正在台東馬偕鯉魚山藝廊展出「創意書法」的鄭聘嬴老師，今天特別在春節前夕，在她展出的作品前辦了快閃活動，現場揮毫贈送民眾創意春聯。

▲馬偕醫院辦揮毫快閃，贈送民眾創意春聯。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在菱形的春聯上畫了一隻肥肥的兔子圖形，再配合民眾之需求，在裡面寫上了招財進寶、金榜提名、以馬內利、平安喜樂等書法，每一幅都是客製化的，鄭老師信手拈來，以創意構圖而成。前來醫院領藥的吳小姐，正巧趕到贈送春聯的行列，直呼太幸運了，今年的願望是期待兒子聯考有好成績，所以請老師寫了金榜提名。藥局的陳藥師要感謝媽媽的辛勞，請老師寫了「love 妳一萬年」。而蔡先生則惦記著在病床上的岳父，請老師寫了「以馬內利」（上帝與你同在之意），另加上早日康復四個字。希望在過年前鼓勵岳父，勇敢對抗病魔。鄭老師準備了一疊春聯約80張，在早上全數送完。

▲馬偕醫院辦揮毫快閃，贈送民眾創意春聯。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

目前在關山工商任教的鄭聘嬴老師，今天早上特別請假來醫院分享其書法之美。因應傳統年節的來臨，在藝廊的角落一一為民眾客製春聯，大家拿到後都倍感祝福，快樂回家迎接過年。鄭老師也準備了事先畫好春聯，送給台東馬偕，感謝醫護人員在疫情期間的辛苦!

鄭聘嬴老師的作品目前正在鯉魚山藝廊展出，其有別於傳統書法之形式，令人有耳目一新的感覺！鄭聘嬴老師表示書畫同源，欣逢玉兔迎春來臨之際，她以豐富色彩，運用融合文字，包含古文字鳥蟲篆、甲骨文、篆書、隸書、行草書、楷書、等組合字體，來增添新春喜氣，豐富其內容，相信除了配合兔年的新春氣息，更能療癒身心靈。

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