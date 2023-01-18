　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲加盟主賣春聯，希望趁過年增加收入。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大今年尾牙豪捧155萬發錢，對比加盟店慘剩20多間，業主們只能咬牙苦撐。一名網友驚呼，經過台中廖老大某分店時，發現老闆賣起「過年超應景1神物」來自力救濟。照片曝光後，引來全場網友驚喊「比賣飲料好賺」、「第一眼看到想進去上香！」

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張照片，是大家所熟悉的廖老大手搖飲店，不過店外擺起臨時攤販，原來老闆靈機一動也賣起春聯、紅包等商品，希望能增加收入，讓原PO哭笑不得直呼「增加營業項目！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，千名網友紛紛搖頭直呼，「捐10%給弱勢團體，結果直接變成弱勢團體」、「第一眼看到想進去上香...」「老闆：我就是弱勢團體」、「買春聯送飲料」、「我想點一杯恭喜發財」、「換品牌繼續營業不好嗎？傻傻的不知道在堅持什麼」、「竟然還有店沒倒，真是自立自強」、「賣春聯，比賣飲料好賺」、「首先要有盈餘」、「結果春聯營業額比飲料高」、「隔壁奶茶好喝」。

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲網友熱議。（圖／翻攝路上觀察學院）

據了解，廖老大日前尾牙餐會上，當場發放155萬元加碼現金，整場獎金加獎品共砸356萬元，出手相當豪氣。但對比手搖飲加盟主苦撐營業，就連曾合作的業主在今（18）日大動作到地檢署提告，控告廖老大涉嫌詐欺、加重誹謗等罪。

原來前加盟主不滿指控，廖老大向每店每月收3000元捐款當成管理費，跟公益活動毫無關聯。對此，廖老大公司回應，因其並非慈善單位，無法勸募，但收的錢都有開發票，因為無法開「慈善、捐款」等品項，才會以管理費名義開出，但確實將加盟主的3000元匯整後捐出，一切都有單據。

廖老大公司提到，之前就知道對方要提告，今日才知道對方要以毀謗、詐欺提告，強調不予回應此事，一切交給律師處理。

▼廖老大尾牙超嗨發錢。（圖／翻攝自廖老大臉書）

▲廖老大尾牙超嗨。（示意圖／記者許權毅拍攝、翻攝自廖老大臉書）

ET快訊
快訊／賴清德：務實認定台灣是主權獨立國家　沒有再宣布獨立的必
聯電年終開獎！　僅2年資「嗨領260萬」
快訊／北市知名旅館熄燈！　網不捨：去看演唱會都住這
快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首
快訊／印尼外海規模7.2地震！　發布紫色「海嘯警戒」
今年首例！南部女染「B型流感」亡　類流感一周就診飆升4.5萬
前綠委兒是共犯！　偷賣5000噸汽油給北韓
林書豪準備降臨PLG？　「7號球衣」讓出了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

春節連假埔里日月潭恐塞爆　警方啟動調撥車道+規劃替代道路

還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

4歲男童染疫併發腦炎！送醫已嚴重腦水腫　確診到死亡僅3天

快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

春節連假埔里日月潭恐塞爆　警方啟動調撥車道+規劃替代道路

還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

4歲男童染疫併發腦炎！送醫已嚴重腦水腫　確診到死亡僅3天

快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

新北男加班返家遇死劫！騎車撞違規小貨車噴飛　慘遭輾斃

落實公職人員財產申報審核　台東縣稅務局公開抽籤

斥資1200萬！Joeman開箱百坪工作室　5萬辦公椅「1人1張」帥爆

昔抗國民黨、今有中國威脅　賴清德宣示4堅持：努力維持區域和平

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

一起參加生日聚會！17歲女落單被2男綁架　爸媽在性侵現場找到她

吳東諺被重物砸傷雙眼失明！　「首演盲人」白家綺暖心陪練

男偷機車停路邊...小吃店裡悠閒吃早餐　鷹眼警逮人「還查獲毒品」

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

春節2段式變天　初二下探13度

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

善款變管理費！加盟主提告　廖老大回應了

善款變管理費！加盟主提告　廖老大回應了

直播主廖老大去年創立連鎖飲料品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，並大量開放加盟，短時間內加盟店如雨後春筍般冒出。但廖老大卻在直播中痛批加盟店的茶飲難喝、臭酸，讓加盟主相當不滿，也提到廖老大將向每店每月收3000元捐款當成管理費，跟公益活動毫無關聯，今天更控告廖老大詐欺、加重誹謗。廖老大公司回應，確實有捐給慈善機構，也有捐款單據，至於對於加盟主提告一事，不予回應。

廖老大批難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

廖老大批難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

侯友宜「兔吉利來」春聯供不應求！　市府火速再版加印萬份

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

視察傳統市場　張善政向攤商拜年

奶茶控打卡追隨！逢甲商圈隱藏手搖飲

奶茶控打卡追隨！逢甲商圈隱藏手搖飲

關鍵字：

廖老大手搖飲春聯收入應景飲料

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面