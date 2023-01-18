還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

▲加盟主賣春聯，希望趁過年增加收入。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大今年尾牙豪捧155萬發錢，對比加盟店慘剩20多間，業主們只能咬牙苦撐。一名網友驚呼，經過台中廖老大某分店時，發現老闆賣起「過年超應景1神物」來自力救濟。照片曝光後，引來全場網友驚喊「比賣飲料好賺」、「第一眼看到想進去上香！」

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張照片，是大家所熟悉的廖老大手搖飲店，不過店外擺起臨時攤販，原來老闆靈機一動也賣起春聯、紅包等商品，希望能增加收入，讓原PO哭笑不得直呼「增加營業項目！」

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文章曝光後，千名網友紛紛搖頭直呼，「捐10%給弱勢團體，結果直接變成弱勢團體」、「第一眼看到想進去上香...」「老闆：我就是弱勢團體」、「買春聯送飲料」、「我想點一杯恭喜發財」、「換品牌繼續營業不好嗎？傻傻的不知道在堅持什麼」、「竟然還有店沒倒，真是自立自強」、「賣春聯，比賣飲料好賺」、「首先要有盈餘」、「結果春聯營業額比飲料高」、「隔壁奶茶好喝」。

▲網友熱議。（圖／翻攝路上觀察學院）



據了解，廖老大日前尾牙餐會上，當場發放155萬元加碼現金，整場獎金加獎品共砸356萬元，出手相當豪氣。但對比手搖飲加盟主苦撐營業，就連曾合作的業主在今（18）日大動作到地檢署提告，控告廖老大涉嫌詐欺、加重誹謗等罪。

原來前加盟主不滿指控，廖老大向每店每月收3000元捐款當成管理費，跟公益活動毫無關聯。對此，廖老大公司回應，因其並非慈善單位，無法勸募，但收的錢都有開發票，因為無法開「慈善、捐款」等品項，才會以管理費名義開出，但確實將加盟主的3000元匯整後捐出，一切都有單據。

廖老大公司提到，之前就知道對方要提告，今日才知道對方要以毀謗、詐欺提告，強調不予回應此事，一切交給律師處理。

▼廖老大尾牙超嗨發錢。（圖／翻攝自廖老大臉書）

