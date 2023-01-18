11度酒駕「吊照終生不准考」挨罰18萬還拒繳　劣男老家被查封

▲彰化11次酒駕男不繳罰金，被彰化分署查封房產。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉1名57歲鄭姓男子，有11次酒駕記錄，由於已是5年內違規酒駕3次以上，經彰化監理站重罰18萬元，並吊銷駕駛執照終身不得考領，鄭男拒不繳納罰鍰被移送，彰化分署到查封他溪州及二水的房地產後，他也在去年11月間全額繳清罰鍰。

彰化分署表示，鄭男自103年起，多次酒後騎車觸犯刑法公共危險罪，除多次入監服刑外，彰化監理站重罰18萬元，還曾假釋出獄後又酒駕，遭撤銷假釋。最近一次是2020年5月13日在酒駕田中鎮中州路與沙崙路口騎車，遭局田中分局舉發，目前又進監服刑，年底才能出獄。

彰化分署調查發現鄭男名下在溪州鄉及二水鄉有土地及建物各一筆，其中位處溪州鄉的房地為鄭男的住家，先將其名下的房地查封，限制鄭男移轉處分以避免脫產，並派員會同地政人員至建物現場張貼封條進行指界、測量程序。

當時鄭男因酒駕判處應執行有期徒刑1年2月在獄中服刑，仳透過家人於2021年9月間向彰化分署傳達願意，強調願意每月繳納5,000元，但鄭男於當年11月底出監後，又不按月繳納。

彰化分署為遏止鄭男反覆酒駕的惡行，督促鄭男正視酒駕應負之法律責任，並應尊重他人生命、財產的安全，除持續進行不動產拍賣之相關調查及鑑價程序，展現強力執法的決心。

並藉由鄭男的家人勸諭勿再酒後騎車，並應對自己酒駕違規行為負責儘速繳清罰鍰，以免住家遭強制執行拍賣，因小失大，得不償失。終使鄭男感受到彰化分署強制執行公權力的決心與家人親情的關心，於去年11月間全額繳清罰鍰。