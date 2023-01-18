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抓醉仔出重手！高雄春節「連9天全時段」強力抓酒駕＋危險駕駛

▲▼春節假期連續九天，高雄市警方將全時段抓酒駕、危險駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲春節假期連續9天，高雄市警方將全時段抓酒駕、危險駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

即將營來史上最常春節假期，高雄市政府警察局宣布，自連假首日1月20日起，啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，連續9天全時段編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

交通大隊指出，歲末年終尾牙、春酒聚餐等邀約增多，再適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，致使民眾聚會飲酒機會增加。經統計2022年1至12月發生酒後駕車肇事370件，較2019年同期發生429件，減少59件、酒後駕車取締1萬501件，較2019年同期取締9744件，增加757件(+7.7%)，在警方強力取締及落實宣導工作之下，酒駕事故較去年同期有顯著下降，警方仍將持續強化取締酒後駕車作為。

▲▼春節假期連續九天，高雄市警方將全時段抓酒駕、危險駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，本專案動員所屬分局，靈活調度警力、彈性規劃勤務，自1月20日至1月28日連續9天全時段編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務，以展現警察維護治安平穩的「決心」、疏導交通順暢的「用心」及為民服務熱忱的「盡心」。

市警局局長林炎田呼籲，歲末聚餐民眾飲酒後切勿駕駛車輛，重申本局對於酒駕零容忍之態度，將以更強力的執法作為確保市民安全、提供市民安心的居住環境。呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或安全代駕服務，警方絕對嚴正執法，保護用路人行的安全。

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