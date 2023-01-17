高雄男酒駕被抓「舉手投降」求情：我沒作奸犯科　警一句話反駁

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名62歲的莊姓男子，日前酒後開車遇到警方執行酒駕路檢時，他刻意提前停車躲避，卻被眼尖的員警發現攔下盤查，莊男還辯說：「我沒有跑，我沒犯法，不過我有喝酒。」警方發現他不但酒測值超過標外，還查出他是酒駕累犯，當場依規定對其製單舉發，並移置保管該車輛。

▲莊姓男子酒後駕車，遇到警察攔檢逃跑，遭逮時還「雙手投降」喊：我沒作奸犯科。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局梓官分駐所員警於14日凌晨12點40分許，在梓官區信義路與四維路口執行酒駕取締路檢勤務時，發現莊姓男子駕駛自小貨車，突然於路檢點前約莫100公尺處停靠路邊停車，員警驚覺有異便趨前察看。

沒想到，莊男一下車便往路檢點反方向奔跑，員警見狀隨即上前追趕，不到20公尺就遭被員警攔下。莊男舉起雙手表示投降，並向員警說：「我沒有跑，我沒犯法，不過我有喝酒」，並強調自己是善良百姓，沒有作奸犯科，希望員警可以通融，員警當下怒斥：「要怎麼通融？酒駕就是按照程序辦理！」

酒駕的莊男向警方表示，因心情不好至彌陀區友人家飲用高粱酒，並覺得自己很清醒、很安全，沒有酒醉，經員警對其施測，酒測值達每公升0.21毫克，超過標準值，依規定對其製單舉發，並移置保管該自小貨車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。