台中光頭男奪2命「比較在乎又要被關」　出獄無業家人都怕他

▲台中驚悚殺人車禍嫌犯劉男是家中頭痛人物，過往有多項前科。（合成圖／民眾提供、記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市47歲劉男昨（15）日在東區危駕造成2死悲劇，前科累累的劉男多次酒駕還有毒品、肇逃等紀錄，是劉家的頭痛人物，昨日劉嫌犯案後躲藏到友人家，警方到劉家找人，劉嫌小孩只稱「他不在家」，經追查才在劉嫌友人家中將他逮捕。在過年前害2家庭心碎，狀態不穩的劉嫌在面對警方訊問時「很難看出在想什麼」，反而比較在乎自己「又要進去關了」。

警方初步調查，劉嫌昨晚行經東區建成路時先逆向違規，巡邏員警發現後鳴笛上前攔查，劉嫌便駕車繞著祖聖公園外圍道路開一圈，高速闖過建成路與旱溪街口擺脫員警，接著還在東光園道上逆向危險駕駛，最終在振興路與東光園路闖紅燈撞上連姓女騎士（38歲）與後座胞姊（39歲）、葉姓男騎士（66歲），連姓妹妹與葉男傷重不治。

劉嫌在犯案後，先是緩慢徒步走到一旁烤肉攤，還詢問「有警察在追我嗎？」之後走到附近的民宅前，請民眾幫忙叫計程車，劉嫌上計程車後依舊漫無目的，在車上思考「要逃去哪？」數度請運將稍等，最終在友人住處附近下車，再徒步走到友人家躲藏，警方透過監視器等方式追查，順利在22時49分逮補劉嫌。

劉嫌被逮時因腳部骨折無法行走，警方將他送往中國附醫戒護就醫，經抽血檢驗劉嫌並無飲酒，直到凌晨4時許才回到第三分局接受訊問。一下車有記者詢問劉嫌為何「撞到人還落跑？」劉嫌語無倫次、面露凶光說：「我哪有撞到人又跑？我什麼棄車逃逸？」一度在車上痛得哀哀叫。

警方在偵訊劉嫌時，告知他造成2死1重傷的慘劇，但劉嫌依舊語無倫次，讓警方也很難看出劉嫌想法，回答的內容大多是推諉之詞，不過可看出劉嫌態度反而比較在意自己「又要被關了！」至於劉嫌當下為何逆向？為何出沒在東區危險駕車？仍待檢警調查釐清。

據悉，劉嫌常出沒在烏日，自去年出獄後便無業至今，雖然有結婚，但與家裡並不親近，甚至劉家都相當害怕他，認為劉嫌是頭痛人物。劉嫌有多項前科，包括酒駕、肇事逃逸以及毒品等。